Bela Vista traz programação cultural e inclusiva gratuita para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças no Shopping Bela Vista terá uma programação especial, com muita brincadeira, arte, cultura e ludicidade. Até o dia 12 de outubro, acontece o “Mundo da ImaginAÇÃO” - uma experiência divertida e inclusiva para todas as crianças através de apresentações musicais, contação de histórias, teatros infantis, animadora, brincadeiras e oficinas culturais gratuitas.

A ação, que começou nesta quarta-feira (5), e segue nesta quinta (6), segunda (10) e terça (11), traz ainda um cunho social com a participação de crianças de escolas públicas e instituições convidadas, além do incentivo à doação para quem quiser contribuir com a manutenção dos serviços das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

O evento é dividido entre dois espaços: o das oficinas (que é necessário inscrição gratuita através do site do Bela) e o das atrações musicais e culturais que acontecem sempre às 14h, 16h e 18h e são abertas ao público sem necessidade de inscrição. Entre as atrações haverá, nesta sexta (7), contação de histórias com Lívia Góis e oficinas de artes (14h); animadores e brincadeiras (16h); e contação de histórias e oficina de teatro com o ator Sérgio Mício e seu personagem Juninho (18h).

No sábado (8), será a vez do público se divertir com o Grupo Musiclauns com artistas do universo infantil que mesclam a linguagem universal da palhaçaria, circo de rua e música (14h); contação de histórias e oficina de teatro com o personagem Juninho (16h); e contação de histórias com Lívia Góis e oficina de artes (18h).

Já no domingo (9), terão brincadeira e animadora (14h); contação de histórias com Lívia Góis e oficina de artes (16h); e contação de histórias e oficina de teatro com o personagem Juninho (18h).

Para fechar a programação aberta ao público, na quarta (12), quando se comemora o Dia das Crianças, haverá contação de histórias e oficina de teatro com o personagem Juninho (14h); Grupo Musiclauns e oficinas (16h); contação de histórias com Lívia Góis e oficina de artes (18h); finalizando com muitas brincadeiras e animadora (19h).

Oficinas

Quem nunca amou sujar as mãos de tintas coloridas para dar asas à imaginação? É com esse pensamento que o Shopping Bela Vista traz uma programação especial com atividades que consistem em:

• Contação de Histórias com oficina de teatro;

• Música: utilizando a contação de histórias através da musicalização e contato das crianças com diferentes instrumentos musicais;

• Oficina com Recicláveis: construção de brinquedos e/ou mosaicos através de materiais recicláveis de diferentes texturas;

• Contação de histórias com Libras: o contexto das histórias trará o olfato como um sentido de linguagem universal.

Ao final de cada experiência, as crianças irão produzir um desenho interpretando o entendimento individual da história e a experiência vivida.



Como participar?

A participação das crianças nas oficinas é gratuita e deverá ser feita através do site (clique aqui). As inscrições estão abertas ao público para os dias 07, 08, 09 e 12 de outubro, nos horários das 14h, 16h e 18h, no Piso L2 – Asa Sul. Durante a semana (dias 5, 6, 10 e 11), a programação das oficinas será voltada para as escolas e instituições convidadas, sempre às 15h e 17h. A programação completa com os dias, horários e atrações pode ser conferida nas redes sociais e site www.shoppingbelavista.com.br. As vagas são limitadas.

Entre as escolas e instituições que irão participar do Mundo da ImaginaAÇÃO nos dias 5, 6, 10 e 11 estão: Escolinha Aconchego, do bairro de São Marcos; APAE, do bairro de Coutos; Escola Municipal Antônio Euzébio, do bairro do Cabula; Voz do Subúrbio Paripe; Escola Municipal Epaminondas Berbert Castro, do bairro de Pernambués; APAE – Pituba, Clínica Assistiva TEA e Escola Fênix Lima, do bairro do Lobato.