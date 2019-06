Bell fará show gratuito na Barra no dia de Brasil x Venezuela

Nem todos os caminhos levam à Fonte Nova. Quem não garantiu ingresso para ver a seleção brasileira na arquibancada do estádio, terça-feira (18), às 21h30, contra a Venezuela, tem outra opção para acompanhar as emoções do confronto da Copa América em meio a uma multidão. O cantor Bell Marques comandará um show no Farol da Barra momentos antes da bola rolar.

Ele é a principal atração da Arena Nº1 Brahma. Evento oficial da Conmebol, o espaço foi montado no cartão postal para reunir os torcedores e transmitir os jogos da seleção brasileira em um telão de LED, de 6m por 3m. A estrutura tem capacidade para 10 mil pessoas, com bares e ambulantes internos credenciados.

Os portões serão abertos às 17h30, e a primeira atração é o DJ Ober. Na sequência, por volta das 19h30, Bell subirá ao trio elétrico para comandar a festa. O cantor seguirá no vocal até 10 minutos antes do jogo, quando o telão será ligado. Brasil x Venezuela começa às 21h30.