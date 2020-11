Bell Marques comemora cura da covid-19: 'estou livre'

O cantor Bell Marques usou suas redes sociais para comemorar sua cura do novo coronavírus. Ele foi diagnosticado com covid-19 no dia 17 deste mês e, após duas semanas, está curado.

"O que tava me fazendo mais falta durante minha recuperação, foi esse abraço apertado da minha família! Agora que já estou livre do Covid, eu posso matar a saudade desse carinho que tanto amo! Obrigado a todos por tanta energia boa que recebi...", escreveu nas redes sociais, ao publicar uma foto onde aparece ao lado da esposa, Ana Marques, dos filhos, Rafa e Pipo, e das noras, a médica Laíse Leal e a influencer Patrícia Guerra.

Bell Marques é grupo de risco, por ter 68 anos. Ele apresentou apenas sintomas leves da doença e fez o tratamento em casa, sem necessidade de internação.

Nos comentários, os filhos do cantor também celebraram a recuperação. "Que saudade que eu tava desse abraço. Muito feliz com sua recuperação. Te amo", escreveu Pipo. "Tanta energia boa que você transmite, mais do que justo a gente retribuir com energia positiva para que você pudesse se recuperar logo! Melhor notícia nesse domingo", comentou Rafa.