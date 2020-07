Bell Marques propõe live conjunta com Durval Lelys: 'Encontro de titãs'

(Foto: Reprodução)

O cantor Durval Lelys fará neste sábado (18) sua primeira live, a partir das 16h, com transmissão pelo seu canal oficial no YouTube. A apresentação ficará por conta do ator Thierry Figueira e do comediante Leozito Rocha. A ideia é cantar clássicos do Asa de Águia, além de sucessos de outros artistas também.

No anúncio da live de Durval no Instagram, um comentário chamou atenção: Bell Marques elogiou a iniciativa e afirmou que os dois deviam fazer uma juntos. "Boa Durvalino!! Nós temos que fazer uma live juntos...", escreveu o líder do Chiclete com Banana.

(Foto: Reproduçaõ)

"Encontro de Titãs, o Rex e o Dragão, o Camaleão e a Águia!!! Tudo a ver com a nossa história, encontro de dois amigos que se amam e se admiram muito, tamo junto meu rei", respondeu Durval.

A primeira "Trivela on-line" terá direito até a abadá. Durval pediu ajuda dos fãs nas redes sociais para decidir como seria a estampa.