Bellintani agradece à torcida por boicote aos bares da Fonte Nova

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, usou sua conta pessoal no Twitter para agradecer aos torcedores do clube por terem aderido à campanha "cerveja zero" em boicote aos bares da Fonte Nova durante o triunfo por 2x0 contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

"Ver os bares da Fonte Nova vazios foi estranho e doloroso. Parecia que a festa não estava completa. Mas é lindo vermos que somos cada vez mais uma Nação forte, unida e com propósitos. Obrigado pela confiança no trabalho. Juntos podemos muito mais", afirmou Bellintani na postagem.

A campanha foi lançada na véspera da partida contra a equipe carioca em protesto ao aumento do preço da cerveja e da suspensão do desconto para sócios na compra da bebida. Para incentivar os torcedores, o clube fez uma ação em parceria com a Ambev - concorrente da Itaipava, que patrocina a Arena. A latinha "piriguete" de Brahma foi vendida a R$ 1 no entorno do estádio.