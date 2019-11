Bellintani pode tomar gancho de até 180 dias

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por criticar o VAR após a derrota por 1x0 contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 31 de outubro. Ele será julgado na quinta-feira (16) e pode ser suspenso de 15 a 180 dias.

Bellintani foi citado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras" do código. Após o jogo, o mandatário tricolor disse que "o que existe hoje são uns merdinhas que ficam em uma salinha decidindo quem ganha o jogo" em protesto contra um gol anulado do Bahia.