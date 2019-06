Bellintani revela negociação encaminhada com novo volante

Os reforços do Bahia na pausa para a Copa América vão chegar nos próximos dias. Pelo menos é isso que garante o presidente tricolor Guilherme Bellintani.

Em um momento de interação com torcedores nas redes sociais, neste domingo (30), Bellintani garantiu que tem acerto encaminhado com um volante para suprir a perda de Douglas Augusto, vendido pelo Corinthians ao PAOK, da Grécia.

"Essa semana teremos avanços importantes. Reposição de Douglas Augusto encaminhada. As demais peças também na reta final. Sei da ansiedade. O tempo não é o que todos imaginavam, mas é o possível dentro da realidade que temos. Estamos focados", escreveu Bellintani em sua conta no Twitter.

Além de um volante, o Bahia busca atletas para outras posições. A ideia da diretoria tricolor é anunciar pelo menos um zagueiro e um meia.

Outro setor que vai ganhar uma cara nova é a lateral esquerda. Com a saída de Paulinho, vendido para o futebol da Dinamarca, o tricolor está analisando o mercado em busca de um substituto.

"Todos os atletas que queremos contratar estão com propostas em mãos e já deram o ok. Querem vir ao Bahia. A fase agora é de ajustes com os clubes em que eles estão. Alguns próximos do ok, outros ainda não", continuou Bellintani.

Apesar de não revelar nomes, o dirigente afirmou que boa parte dos jogadores que negociam com o clube está atuando fora do país e deu uma dica das características que o treinador Roger Machado espera.

"Ele (Roger) tem pedido meio-campistas com forte poder de marcação e que consigam também fazer a função de meias, mas não o meia clássico", explicou.

Sobre a posibilidade de saída de outros atletas do elenco, Bellintani explicou que o Bahia está trabalhando para não sofrer mais baixas durante a janela de transferências internacionais, mas salientou que alguns casos não dependem só do clube.

Um dos jogadores que preocupam é o atacante Artur. Emprestado ao tricolor pelo Palmeiras, o jogador tem movimentado os bastidores sobre uma possível proposta do futebol europeu.