Belo se diz surpreso e arrasado com prisão da filha: 'Sempre dei suporte'

A filha mais nova do cantor Belo, Isadora Alckmin Vieira, 21 anos, foi presa na quarta-feira (11), no Rio de Janeiro, acusada de fazer parte de uma quadrilha que faturava até R$ 1 milhão por mês com golpes eletrônicos.

Nesta quinta, Belo afirmou estar arrasado e surpreso com a situação. "Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento", afirmou o artista, através da assessoria.

Belo, que tem ainda mais três filhos, disse que não sabia do envolvimento de Isadora com o crime. "Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor", garantiu. A jovem estuda Odontologia.

(Foto: Divulgação)

De acordo com policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), o grupo de 12 mulheres induaiz as vítimas a repassar dados bancários e entregar cartões de créditos a motoboys. Com isso, usavam os cartões das vítimas várias vezes.

A investigação mostra ainda que o grupo é ligado a traficantes de droga da maior facção que atua no Complexo da Maré. A quadrilha tinha envolvimento também em roubo de carga, receptação, clonagem de veículos e tráfico de armas, além das fraudes bancárias.

A operação teve também apreensão de 11 notebooks, nove máquinas de cartão, 50 cartões de crédito, celulares e outros materiais usados no crime.