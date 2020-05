Beneficiários do Auxílio Emergencial poderão usar app para compras em lojas físícas

Os beneficiários do Auxílio Emergencial poderão realizar compras em lojas físicas de todo o Brasil, a partir desta sexta-feira (29), por meio do aplicativo Caixa Tem. O app terá a opção 'pague na maquininha', nova forma de pagamento digital que poderá ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados.

A nova funcionalidade será por leitura de QR Code, código de barras gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Além dessa opção, o Caixa Tem já tinha disponibilizado a possibilidade de uso do cartão de débito virtual para compras online.

Atualmente, 80% das Poupanças Sociais Digitais que receberam o crédito do Auxílio Emergencial foram movimentadas pelo aplicativo. Isso totaliza cerca de 5,5 milhões de pagamentos de boleto e 25 milhões de transferências eletrônicas.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os números demonstram a relevância do app na movimentação dos recursos do Auxílio Emergencial.

"Com as melhorias no aplicativo e o aumento do uso pela população, há uma redução considerável de pessoas nas agências para realização de saques do benefício. A Caixa está realmente promovendo a bancarização e o modelo digital para a sociedade brasileira", afirmou.

Como usar a nova funcionalidade?

O cliente deve selecionar a opção “pague na maquininha” no aplicativo Caixa Tem. Ao fazer isso, a câmera do celular é automaticamente aberta. O usuário então deve apontar o celular para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.

Os lojistas deverão verificar a disponibilidade da opção na rede adquirente ou credenciadora a que estão vinculados e lembrar que a transação é realizada na função débito.

Segundo a Caixa, o aplicativo será atualizado gradativamente para implementação de novas funcionalidades, com o objetivo de oferecer a melhor experiência aos usuários.