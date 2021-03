Benefício 'Domingo é Meia' é suspenso pela prefeitura

O "Domingo é Meia"que garante a metade do valor da passagem de ônibus aos domingos foi suspenso pela prefeitura por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (12).

Questionado se precisaria de autorização da Câmara Municipal para suspender o benefício, o prefeito afirmou que não seria necessário porque o benefício foi implantado pelo Executivo.

“O Domingo é Meia foi instituído por decreto, então, eu posso também por decreto suspender os seus efeitos. Então, nós estamos suspendendo. No domingo não terá esse benefício. É mais uma medida para desestimular as pessoas a saírem das suas casas ou se deslocarem pela cidade”, afirmou.



A suspensão não tem prazo para ser encerrada. O prefeito disse que vai avaliar a medida de acordo com o cenário da pandemia na cidade.