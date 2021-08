Benzema renova com o Real Madrid até 2023

Após a renovação de Carvajal pelo Real Madrid até 2025, o próximo na lista é Karim Benzema. O contrato do atacante francês expira em 2022 e, a princípio, o clube e o jogador já têm um acordo que só precisa ser oficializado. Algo que o clube espera que aconteça quando ele voltar de Lyon, onde está confinado depois de testar positivo para o coronavírus.

Karim Benzema é um dos principais centroavantes do clube espanhol, sendo conhecido por sua habilidade com bolas aéreas, grande ritmo de jogo, produção de jogadas e grandes finalizações. De início, Benzema renovará por um ano, até 2023, algo que é a norma no Real Madrid com jogadores como Benzema, que já tem 33 anos de idade.

Carvajal e Benzema são os únicos jogadores cujos contratos acabam em 2022 que o Real Madrid quer renovar. Bale, Marcelo e Isco são os outros cujos contratos expiram no próximo ano, mas que segundo informações, o clube não tem a intenção de renová-los. Modric, por sua vez, também termina seu contrato em 2022, mas no seu caso, parece que será seu último contrato.

