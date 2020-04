Beyoncé se junta ao CEO do Twitter e doa R$ 32 milhões contra covid-19

A cantora Beyoncé anunciou nesta quinta-feira (23) que fez a doação de US$ 6 milhões (ou R$ 32 milhões) para ajudar a combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O valor foi dado por ela em parceria com Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter, e será destinado a ajudar organizações nos Estados Unidos que prestam serviço de bem-estar mental.

"Muitas famílias vivem em áreas sem assistência e em lares que o distanciamento social é difícil. As comunidades, que já enfrentam a falta de saúde, educação e moradia, agora estão de frente a uma taxa alta de infecção e mortalidade", afirma a nota publicada no site oficial da cantora.

"O BeyGOOD [iniciativa lançada pela cantora] reconhece a imensa sobrecarga na saúde pessoal e mental dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia da covid-19. Em nossas maiores cidades, afro-americanos abrangem um desproporcional número de trabalhadores nestes cargos indispensáveis, e eles precisarão de apoio para saúde mental e cuidados para o bem-estar pessoal, incluindo testes e serviços médicos, suprimentos alimentares, entrega de alimentos, tanto durante como após a crise", diz o comunicado.

Os beneficiários incluem organizações de saúde apoiadas pela Universidade da Califórnia (UCLA), a Aliança Nacional sobre Doenças Mentais (especificamente em Nova York, Houston, Nova Orleans e Detroit), o United Memorial Medical Center, Bread of Life, Mathew 25, entre outros.

O comunicado publicado no site de Beyoncé

(Foto: Reprodução)