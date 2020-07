Bia Doria e Val Marchiori geram revolta ao falar de sem-teto: 'gostam de ficar na rua'

A socialite Val Marchiori e a primeira-dama do estado de São Paulo Bia Doria receberam duras críticas nas redes sociais nesta sexta-feira (3) após um vídeo publicado nas redes sociais na qual ambas falam sobre a situação dos moradores de rua.

"Não é correto chegar na rua e dar marmita [para moradores de rua], porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. A rua é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua", declarou Bia no vídeo, gerando revolta entre os internautas.

"Eles não querem ir para o abrigo, porque eles têm horário para entrar, responsabilidades e eles não querem", completou Val, concordando com a primeira-dama.

No vídeo, Bia, que é presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, também disse que "todos precisam aprender a ter responsabilidades".

"A pessoa quer a comida, quer a roupa, quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade e isso está muito errado, se a gente quer viver num país onde todos têm suas responsabilidades."

"É, nós temos, temos nossas contas. Todo mundo tem suas responsabilidades", concordou a socialite. A conversa aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São de Paulo. A socialite disse que foi ao local para conhecer os projetos sociais comandados pela primeira-dama do estado.

O nome de Bia e Val ficou entre assuntos mais comentados do Twitter na noite desta sexta-feira. "Val Marchiori é uma mulher insignificante, zomba fácil de qualquer pessoa, daí se junta com a Bia Doria ... Nosso país vai mal", criticou uma internauta. "Bia Doria e Val Marchiori não sabem do que estão falando. Duas figuras decorativas da alta sociedade", comentou mais um.

Assista ao vídeo: