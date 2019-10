Bia Ferreira nocauteia americana e vai à final do Mundial de boxe

Beatriz Ferreira vai disputar a medalha de ouro no Mundial de boxe, que está sendo disputado na Rússia, na categoria leve, até 60kg. Neste sábado (12), a brasileira eliminou a americana Rashida Ellis, por pontos, em uma decisão por 4 a 1 dos jurados (29 a 28 duas vezes, 30 a 27 e 28 a 29).



A final da competição está marcada para acontecer domingo e Bia terá pela frente a chinesa Cong Wang. Esta é a 25ª competição da boxeadora baiana e seu 24º pódio alcançado.



Agressiva, forte e técnica, Bia aceitou a troca de golpes com a lutadora dos Estados Unidos e impôs seu preparo físico para manter o ritmo durante os três assaltos. Os golpes na linha de cintura diminuíram o ímpeto da adversária dos Estados Unidos.



Soteropolitana, a atleta de 26 anos festejou demais com seus técnicos e dançou em cima do ringue após o anúncio oficial de sua vitória. Curiosamente, ela havia vencido Rashida Ellis também na semifinal do Pan de Lima, vencido pela brasileira, em agosto.



Bia começou no boxe aos quatro anos de idade na garagem de casa, onde seu pai, Raimundo, mais conhecido no boxe como Sergipe, dava aulas para crianças carentes da região.



A pugilista baiana soma quatro vitórias no Mundial. Ela derrotou Keamogetse Kenosi, de Botsuana, por nocaute técnico no segundo assalto; eliminou a venezuelana Omailyn Alcalápor, após decisão unânime nas oitavas de final; e bateu a russa Natalia Shadrina em decisão dividida.



Cong Wang, por sua vez, chegou à final após derrotar a finlandesa Mira Potkonen, primeira cabeça de chave do torneio.