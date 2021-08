Biblioteca do metrô, na Estação Acesso Norte, reabre nesta segunda

No encontro entre as linhas 1 e 2 do metrô, na Estação Acesso Norte, um cantinho de leitura e conforto aguarda os usuários do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A BiblioMetrô, que esteve fechada devido a pandemia de covid-19, reabriu na tarde desta segunda-feira (9) e está seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

Com funcionamento das 14h às 18h, limite máximo de ocupação de 4 pessoas por vez e período de permanência de até uma hora, o ambiente promete ser um lugar seguro para experienciar um lazer multicultural.

“O momento nos permite dar esse passo, tendo em vista a redução dos números de casos na pandemia e a oportunidade de gerar essa experiência para os estudantes que estão retornando às aulas presenciais e retomando o uso do metrô, além do público em geral”, aponta o gestor de comunicação da CCR Metrô Bahia, Álvaro Britto.

A BiblioMetrô foi inaugurada em 2019 e conta com mais de 1.000 livros para consulta, além de acesso gratuito à internet para fazer pesquisas escolares.

Com álcool em gel disponibilizado aos frequentadores e a exigência do uso máscara, a administração do local espera a colaboração do público para manter a saúde e segurança de todos.

“Contamos com o apoio da população neste momento, para que continuemos seguindo os protocolos e nos protegendo. Vamos reforçar a frequência da limpeza da BiblioMetrô, disponibilizar caixas para armazenamento temporário dos livros que forem utilizados, evitando o manuseio por mais de uma pessoa”, destaca Britto.