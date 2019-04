Biblioteca dos Barris volta a funcionar nesta segunda após incêndio em fiação

A Biblioteca Central do Estado, localizada nos Barris, em Salvador, voltou a funcionar normalmente nesta segunda-feira (29) após passar por reparos na fiação elétrica no último sábado (27). A unidade precisou ser interditada na semana passada, após um curto-circuito em um dos postes que alimenta a rede elétrica do local, por volta do meio-dia da última terça-feira (23).

De acordo com a Coelba, o problema foi resolvido por volta das 15h deste sábado e toda a rede elétrica foi religada após a finalização do serviço. A informação foi confirmada pela Fundação Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e que administra o espaço.

Ainda segundo a Fundação, além da Coelba, ajudaram no restabelecimento da rede elétrica duas outras empresas contratadas, que foram acompanhadas pela Superintendência de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat).

Com o problema resolvido, nesta segunda (29) e até a sexta (2), a Biblioteca Central do Estado da Bahia, no Vale dos Barris, volta a funcionar entre 8h30 e 21h e, aos sábados, até às 13h.

A Biblioteca Central dos Barris é a primeira do Brasil e da América do Sul, e a maior do estado da Bahia. Criada por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, em 1811, a biblioteca abriga atualmente um acervo de 120 mil livros, duas salas de cinema (Walter da Silveira e Alexandre Robato), galeria Pierre Verger, Teatro Espaço Xisto, biblioteca infantil, Diretoria de Imagem e Som da Bahia, além de um acervo de mais 600 mil periódicos.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier