Bibliotecas municipais de Salvador voltam a receber público em agosto

Já na fase verde da retomada de atividades, Salvador vai voltar a receber público nas bibliotecas municipais a partir de agosto, informou a prefeitura nesta segunda-feira (26).

Nas bibliotecas Reitor Edgar Santos, localizada na Ribeira, e na unidade Denise Tavares, na Liberdade, a visitação será realizada por meio de agendamento feito por e-mail, com acesso de até dez pessoas a cada hora. Já a biblioteca Nair Goulart, em Valéria, não terá reserva, por conta da demanda menor. Lá, haverá limite é de até cinco pessoas a cada uma hora.

A museóloga responsável pela Gerência de Bibliotecas Fomento à Leitura e o Livro da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Jane Palma, fala da preparação para esse momento. "Tomamos todos os cuidados, adicionando dispensers de álcool em gel, higienizando os espaços e trabalhando na conscientização dos nossos colaboradores. Também será obedecido o distanciamento de 1,5m e o uso de máscara a todo momento. Além disso, fica proibida a alimentação dentro dos espaços, sendo possível levar apenas água", explicou.

Para agendar um horário na Edgar Santos, os interessados devem enviar e-mail para sonia.santos@ salvador.ba.gov.br, em caso de dúvidas ligar para (71) 3202-7878. Já os atendimentos na unidade Denise Tavares serão marcados nos e-mails renatasilva.santos@salvador.ba.gov.br ou lenildes.santos@salvador.ba.gov.br.

No ato da reserva, o interessado deve registrar o objetivo da pesquisa e assunto a ser pesquisado, para que os profissionais se organizem e separem quais livros podem contemplar a leitura e, assim, possam reservar uma data e horário.

Escolas

As visitas escolares também podem ser realizadas com agendamento prévio e divisão de turma, para não exceder o número de pessoas permitidas nos espaços. "Estamos abertos para receber a visitação de alunos, porém deve ser feita com agendamento e divisão de turmas, que podem ser feitas no mesmo dia, em turnos diferentes", explica Jane.

Além disso, também devem começar em agosto as rodas de conversas com temáticas para ajudar os alunos na preparação para o Enem, que será em novembro. Nas rodas, professores participam para tirar dúvidas de alunos sobre temas específicos.