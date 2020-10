Bibliotecas públicas da Bahia reabrem após seis meses fechadas

Com atividades suspensas desde março, as Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia retomam suas atividades na próxima segunda-feira (5), em horário reduzido das 10h às 16h, de segunda a sábado. Seguindo recomendações das normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Secretarias de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e Municipal de Salvador (SMS), o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP) desenvolveu um documento com recomendações técnicas de prevenção a covid-19.

As Bibliotecas Públicas, unidades da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), vão atender uma série de requisitos para atender as novas exigências sanitárias como treinar os funcionários para os novos protocolos de segurança, orientando os visitantes que façam o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel 70%, ao ingressar nas dependências das bibliotecas.

De acordo com a diretora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Carmen Azevedo, afirma que as medidas de higiene serão obrigatórias também para os servidores das unidades. “Os funcionários além de usar as máscaras durante todo o expediente, devem utilizar luvas descartáveis quando necessário e não compartilhar objetos de uso pessoal, como canetas, lápis e copos”.

As unidades redistribuíram o mobiliário, a fim de cumprir o distanciamento físico adequado de dois metros de distância entre os usuários durante o atendimento, além de manter a constante higienização dos espaços, as bibliotecas vão separar uma estante para recebimento dos livros devolvidos para higienização. Estes livros ficarão indisponível para empréstimo durante14 dias.

A verificação da disponibilidade do acervo, assim como a renovação dos livros ainda é feita através do Sistema Pergamum. Para o agendamento, é necessário entrar em contato, por telefone, com a unidade de preferência e solicitar o serviço.

As atividades culturais desenvolvidas online continuam, mas ainda estão suspensas as atividades culturais presenciais desenvolvidas por todas as unidades, visitas guiadas, atividades em espaços de interação e convivência e a circulação de leitores nos espaços que possuem acervos abertos.