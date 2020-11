Biden diz que vacina vai ser de graça e pede que americanos usem máscara

Presidente eleito dos EUA, Jose Biden disse nessa segunda-feira (9) que uma possível vacina contra a covid-19 será gratuita no país e pediu que os americanos ajudem a evitar a disseminação da doença. "Eu imploro: usem máscaras", disse Biden.

Ele lembrou que sua posse é apenas em 20 de janeiro, mas diz que já está se preparando para ter um início forte nas ações de combate à pandemia. "Vamos começar fazendo todo o possível para controlar a covid-19", afirmou.

Ele citou o grupo de transição e o conselho que nomeou para pensar estratégias no combate ao coronavírus. "Vamos seguir a ciência. Vou falar de novo:vamos seguir a ciência". A brasiliera Luciana Borio, pesquisadora de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos EUA, está no conselho consultivo de Biden.

Biden pediu união nesse momento. "Nós só vamos derrotar a covid juntos. Eu serei o presidente de todos os americanos. A eleição acabou", afirmou.

A postura do democrata é bem diferente da do atual presidente, Donald Trump, que sempre minimizou os impactos da pandemia e colocou em dúvida palavra de cientistas mesmo do seu governo.