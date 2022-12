Bife de ouro: dono da churrascaria compartilha conta de quase R$ 1 milhão

É um jantar de milhões - literalmente. Nusret Gokçe, mais conhecido como Salt Bae, compartilhou nas redes sociais uma conta que custou quase R$ 1 milhão em uma das unidades do Nurs-Et. O local é onde é servida a "carne folheada a ouro" que custa R$ 9 mil.

O local se tornou o queridinho de multimilionários e jogadores de futebol. Alguns jogadores da Seleção Brasileira, como Éder Militão, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus, além do ex-craque Ronaldo, jantaram por lá recentemente durante a Copa do Mundo, em Doha, no Qatar.

No post da conta de quase R$ 1 milhão, Salt Bae disse que “qualidade nunca é cara”, postou, em novembro, uma foto em que é possível ver uma conta de 645 mil dirhams (cerca de R$ 915 mil).