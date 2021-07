Bike Salvador completa 3 milhões de viagens

O Bike Salvador, sistema de bikes compartilhadas, atingiu a marca de 3 milhões de viagens, realizadas desde 2013 quando foi inaugurado o projeto, juntamente com o Movimento Salvador Vai de Bike. As laranjinhas, como são conhecidas, vêm desde então contribuindo com a estratégia para a disseminação e incentivo ao uso da bicicleta na capital baiana.



"Esse número nos mostra que estamos no caminho certo quando o assunto é o planejamento e a busca por melhorias constantes na mobilidade das bikes em nossa cidade. Para se ter uma ideia, de 2013 a 2018 tínhamos cerca de um milhão de viagens realizadas, e nos últimos três anos dobramos esse número, gerando essa soma de três milhões de viagens ao longo desses quase oito anos de projeto. Salvador é uma das cidades do Brasil que mais tem incentivado o uso da bicicleta entre a população, podemos ver isso nas ruas. Continuaremos buscando por cada vez mais espaço para o meio de transporte mais sustentável e econômico que existe", ressalta o coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike e presidente da Saltur, Isaac Edington.



“Em um comparativo de maio deste ano com o mesmo mês, em 2020, registramos um aumento de 1.000% no número de usuários. Junto a isso, o marco no número de viagens ilustra a adesão cada vez maior dos soteropolitanos pelas laranjinhas, que têm proporcionado impactos positivos para a cidade e para o planeta”, comenta Nicole Barbieri, gerente regional da Tembici, empresa responsável pela operação do sistema que tem o patrocínio do Itaú. O projeto Bike Salvador dispõe de 400 bicicletas e 50 estações distribuídas pela cidade.



Sobre o Movimento Salvador Vai de Bike

Lançado em 22 de setembro de 2013, por iniciativa da Prefeitura de Salvador, o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) é um amplo conjunto de ações integradas de incentivo ao uso da bicicleta na capital, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida na cidade.