Biólogo flagra atropelamento de jaguatirica e faz resgate no Sul da Bahia

Fotos: Giro em Ipiaú

Uma jaguatirica foi atropelada por um carro na manhã dessa terça-feira (25), na BR-330, trecho próximo ao trevo com a BR-101, no município de Ubaitaba, no Sul da Bahia.

O animal ficou caído no meio da pista e sem conseguir se locomover. Por sorte, o biólogo Jacson Santana Silva, morador de Ipiaú, presenciou a situação e socorreu o animal com seu próprio veículo.

Ao site Giro em Ipiaú, ele relatou como fez o resgate. “O carro que atropelou (a onça) tinha acabado de passar no sentido contrário ao meu. Quando eu vi, estacionei no acostamento, tirei ela do meio da pista, empurrando com um pau até o acostamento, e peguei uma caixa que eu tinha no fundo do carro. Aí cobrir ela, peguei o tapete do carro e coloquei por baixo da caixa. Depois coloquei no fundo do meu carro e levei para a Companhia da PM de Ubaitaba”, relatou o biólogo, que tomou a atitude por conta da emergência do caso.

“Quando eu saí de lá (do Quartel da PM), ela estava melhor, já estava sentando, mas não conseguia andar. Acredito que vai sobreviver”, comentou o biólogo, que informou se tratar de um animal macho e adulto.

A 61ª Companhia Independente da Polícia Militar informou ao Giro em Ipiaú que por volta das 15h o Inema (órgão estadual vinculado à Secretaria estadual do Meio Ambiente) já se encontrava na sede da 61ª CIPM e que iria levar a onça para atendimento veterinário em Itabuna.

Após esse atendimento, o animal seria encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres – Cetas de Vitória da Conquista.

A jaguatirica é um mamífero da família dos felinos. Nativo da América, é considerado o terceiro maior felino do continente, depois da onça pintada e do puma.

É um felino mediano, ou seja, é menor que as onças e maior que os gatos. Seu tamanho corporal varia de 70 a 100 cm de comprimento. Pode ser encontrada em diversos habitats como nas florestas tropicais, subtropicais, savanas e mangues.