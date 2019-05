Biometria: TRE-BA abre serviço de agendamento na próxima segunda (6)

Eleitores de todo o estado poderão, a partir da próxima segunda-feira (6/5), agendar atendimento nos cartórios da Justiça Eleitoral. O serviço de agendamento será disponibilizado pela internet através do site www.agendamento.tre-ba.jus.br e pelo telefone (71) 3373-7223. Para acessar o serviço, o interessado deverá informar número de CPF, nome completo e data de nascimento. Entre os dados opcionais estão o número do título de eleitor e nome completo do pai e da mãe.

A ampliação do serviço de agendamento para todo o estado tem o objetivo de oferecer maior comodidade ao eleitor e pretende atender, em especial, aqueles que, a partir do dia 13 de maio, estarão oficialmente convocados a realizar o recadastramento biométrico.

“Queremos fazer do atendimento por agendamento a nossa regra, não a exceção. Por isso mesmo, vamos nos esforçar para disponibilizar vagas em número satisfatório para que o cidadão não deixe de utilizar o serviço”, afirmou o presidente do Eleitoral baiano, desembargador Jatahy Júnior.

O último ciclo da biometria no estado terá início no dia 13 de maio e envolverá 281 cidades. A convocação atinge mais de 2,9 milhões de cidadãos e, conforme cronograma definido pelo TRE da Bahia, o processo deverá ser concluído em todos os municípios participantes antes das Eleições Municipais de 2020.

Ao todo, são 108 zonas eleitorais participantes, sendo o período com maior número de cidades a serem biometrizadas. De acordo com o desembargador Jatahy Júnior, apesar do eleitorado a ser revisado representar cerca de 30% do total dos eleitores da Bahia, esta etapa envolverá um número recorde de cidades e também de zonas eleitorais. “Por isso a nossa preocupação foi garantir uma revisão biométrica melhor estruturada, sem sacrifícios para eleitores e servidores”, concluiu o presidente do TRE-BA.

Confira os municípios convocados: