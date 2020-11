‘Bira Mídia’, líder de facção em São Cristóvão, é preso em apart hotel na Barra

Foto: Reprodução

O líder de uma facção com atuação no bairro de São Cristóvão, em Salvador, foi localizado nesta quarta-feira (25), no apart hotel Barra Summer Flat, um dos mais luxuosos da capital.

Segundo uma fonte do CORREIO, Ubiraci Sales dos Santos, 40 anos, conhecido como ‘Bira Mídia’, teve o mandado de prisão expedido pela Justiça nessa terça e cumprido horas depois.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o criminoso é apontado como autor e mandante de assassinatos de rivais no bairro de São Cristóvão e na localidade vizinha de Vila Verde.

A ação conjunta da Polícia Militar (Rondesp Atlântico e 49ª CIPM) e Polícia Civil (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP) flagrou o traficante na Avenida Princesa Isabel, na Barra.

Com o foragido da Justiça foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador, munições, meio quilo de maconha, dois celulares, joias e um caderno com a contabilidade da organização criminosa.

Ainda conforme a SSP, o líder da facção foi apresentado no DHPP e, após depoimentos e exames, será encaminhado para o sistema prisional.