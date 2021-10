BK Brasil seleciona universitários em programa de trainee; inscrições vão até quinta (21)

A BK Brasil, franqueada brasileira da rede Burger King e Popeyes, está com processo seletivo aberto para o Programa Trainee Burger King e Popeyes 2022. Podem se inscrever, até a próxima quinta-feira (21), candidatos com graduação ou pós-graduação concluídas entre dezembro de 2019 e de 2021. Todos os cursos serão aceitos.

Intitulado “Uma carreira de sucesso para você devorar”, o processo seletivo para a edição 2022 do programa de trainee tem como objetivo oferecer aos participantes oportunidades de crescimento dentro da empresa. As inscrições podem ser feitas através do site da Cia de Talentos, no endereço: vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2022.

O processo seletivo será às cegas, assim serão valorizadas as habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos. De acordo com os seletores, inglês não é um pré-requisito, mas o idioma valoriza o currículo do candidato. Além disso, os interessados devem possuir disponibilidade para trabalhar em Alphaville/SP, de se deslocar para outros estados e ter domínio do Pacote Office.

Todos os inscritos passarão por seis etapas durante o processo de seleção: inscrição, Carrer Rise e três fases de Creathon. Ao final, os selecionados terão contrato de um ano, com possibilidade de criar na carreira na empresa e direito a diversos benefícios, como:

- Salário compatível com o mercado

- Vale-alimentação

- Vale-refeição

- Vale-transporte, fretado ou estacionamento

- Seguro de vida

- Gympass

- Parceria com cursos e universidades

- Plano de saúde e odontológico, incluindo dependentes

- Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica

- Programas de qualidade de vida





Fonte: Agência Educa Mais Brasil