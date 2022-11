Black Friday: como usar o período para garantir vendas e relação duradoura com os clientes?

Comemorada pelo setor varejista por abrir a temporada de compras natalinas, a Black Friday (que é comemorada um dia após os festejos norte-americanos da Ação de Graças) pode ser uma excelente oportunidade para alavancar vendas e fazer bons negócios. O Correio ouviu especialistas que dão dicas sobre como otimizar a data e fidelizar clientes.

O autor do livro “A Magia da Excelência” e CEO da MRX Consultoria Rodrigo Maruxo (www.maruxo.com.br) afirma que planejar bem a ação é o principal fator de sucesso de uma Black Friday. “É preciso entender que esta é uma ação mais robusta, que envolve não só o marketing, mas toda a área da empresa, do financeiro ao Atendimento a Clientes”, esclarece.

Rodrigo Maruxo afirma que planejar bem a ação é o principal fator de sucesso de uma Black Friday (Foto: Divulgação)

Rodrigo enfatiza que a adesão à campanha precisa seguir de forma coordenada, sem improvisos, pensando no antes, o durante e o depois da campanha, de forma a garantir que o cliente tenha a melhor experiência de compra possível e o varejista tenha resultados relevantes e saudáveis para o negócio.

Com uma longa trajetória no empreendedorismo, a CEO da holding Outdoor Social Emilia Rabello cita uma pesquisa realizada pela própria holding, que mostra que 59% dos consumidores querem comprar no período, mais de 80% realizam compras online e 88% gostam de promoção. “Apostar em um e-commerce e investir em campanhas promocionais é a fórmula do aumento das vendas na Black Friday”, defende.

Para o representante da MRX, não há uma regra estabelecida sobre o período de duração da campanha, se um dia ou todo o mês. “Cada empresa pode optar pela estratégia que mais faça sentido para seu negócio e para seu cliente. Mas o que temos visto é cada vez mais a data se estender por todo mês de novembro (a chamada "Black November"), fazendo com que haja mais tempo hábil para comunicar e cativar o cliente do que em apenas um dia específico de promoção”, pontua.

Copa do mundo

Rodrigo salienta ainda que, excepcionalmente nesse ano, haverá a Copa do Mundo. “Como a Copa é realizada de forma concomitante ao movimento da Black, pede naturalmente que aproveitemos para estender a campanha e suas ofertas por mais tempo, aproveitando o movimento de otimismo e disponibilidade de consumo do cliente durante toda Copa”, orienta.

Para Emília, nesse processo não é possível deixar público algum de fora. “Para se alcançar um sucesso de vendas no mês da Black Friday, os varejistas precisam identificar e olhar também para o que as periferias querem e consomem, conforme mostra a nossa pesquisa realizada pelo Outdoor Social Inteligência”, aponta a empresária.

Outro aspecto destacado nesse período diz respeito à comunicação, afinal, o cliente está sendo bombardeado por campanhas de todo lado. Por isso mesmo, Rodrigo Maruxo diz que, nesse momento, com tamanha dispersão de ofertas, pesa muito mais o relacionamento que foi construído com o cliente ao longo da sua história de relacionamento com ele, nos meses e anos anteriores.

“A sugestão é uma conversa mais personalizada com seu cliente nestas datas, com promoções que fazem sentido para ele, demonstrando que você o conhece (e o reconhece como um cliente seu), servindo-o com algum grau mínimo de exclusividade”, sugere.

Ele reforça que com um trabalho de proximidade emocional, pode-se conseguir destaque e garantir uma boa Black Friday e um Natal também excelente. “É importante destacar que a Black Friday é o que chamamos de ‘a data mais egoísta’ do calendário do varejo, uma vez que é um momento de compra em que o cliente além de comprar presentes para outras pessoas, também aproveita o momento para se presentear”, esclarece, reforçando que é o momento para oferecer produtos ou serviços que sabidamente o cliente irá adquirir para uso próprio, com chamadas do tipo "agora é sua vez de realizar seu sonho" ou "você merece este presente" e assim há uma grande chance de se destacar na multidão e garantir o seu sucesso.

No azul

Rodrigo Maruxo lembra que o cálculo para fornecer descontos nessa época é similar ao que já se realiza nas outras promoções, com o adicional de que aqui o apelo do preço é muito maior e as ofertas realmente arrasadoras chamam mais a atenção do cliente.

“Para tanto, é preciso considerar que nem todo produto pode oferecer margem suficiente para ser trabalhado com desconto na Black Friday. É importante escolher um mix de combate para a data que seja atrativo, mas que ao mesmo tempo possa garantir um fechamento no azul”, ensina.

Maruxo sugere que, se possível, a Black seja trabalhada em conjunto com o fornecedor para que ele ofereça ao varejista as condições ideais de promover de forma saudável, garantindo a ele um mix de produtos com bom estoque e excelentes benefícios financeiros, que possibilite, assim, compor um preço promocional saudável para o negócio.

“ Pense sua Black Friday não como mais uma data promocional de seu calendário comercial, mas sim como um projeto que envolve muita gente da empresa, de várias áreas, para tudo funcionar como deve”, orienta, reforçando a ideia de agregar os fornecedores de maneira que eles viabilizem financeiramente a margem e estoque a ser ofertado.

Pessoas

Por fim, mas não menos importante, o CEO da MRX aconselha a cuidar bem das pessoas que farão parte da ação e dos próprios clientes. “Cuide para que seu time veja valor em fazer parte da campanha, que tenham orgulho de pertencer a este momento tão significativo para o varejo, para sua empresa e que seja dado a eles todo respaldo da alta gestão para que possam trabalhar com todas as condições necessárias e todo suporte para vencerem juntos os desafios que este momento tão significativo propõe”, ensina Rodrigo.

Emilia Rabello alerta para que os empresários não pratiquem Black Fraude para não comprometerem a credibilidade e o respeito dos clientes (Foto: Divulgação)

Emilia Rabello é categórica em reforçar que essa não é a hora de praticar o dobro da metade. “Nada de fazer a ‘black fraude’, não ser transparente na promoção e tentar ludibriar esse consumidor ávido de promoção e consumo”, afirma.

Maruxo diz que, ao final, é só colher todas as lições aprendidas do que funcionou e do que foi tentado sem sucesso e registrar para que seja utilizado como base para as definições do projeto Black Friday do ano seguinte, em constante evolução.





5 Passos para uma Black Friday dos sonhos:



1. Ofereça compras com parcelas a longo prazo.

2. Explique sobre as características e uso do produto. Isso agrega valor de compra e potencializa o desejo de consumo.

3. Use e abuse do real life marketing para ressignificar o contato entre consumidores e marcas, associando sentimentos e sensações as características do produto.

4. Priorize a entrega em casa, sem custo de frete, de forma rápida, barata e eficiente.

5. Por fim, se o cliente comprou online e não gostou, proporcione a ele a opção da devolução sem aborrecimento. Dessa forma, ele voltará satisfeito para realizar novas compras na sua loja.