Black Friday: coxinha por R$ 1, frete grátis e 20% de desconto na conta de luz

Nem só da venda de eletrodomésticos, eletrônicos e roupas vive a Black Friday. Com a disparada da inflação, que chegou a 10,73% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, os baianos estão aproveitando a megaliquidação para gastar com aquilo que é essencial no dia a dia: comida e botijão de gás. Os descontos nos mercados, lojas de fast food e delicatessens corroboram com esse desejo: as reduções de preços chegam a 60%. Tem coxinha de R$ 1 pelo iFood, vinho importado de Portugal, no Pão de Açúcar, por R$ 24,99, filé de peito de frango, no Extra, por R$ 17,90/kg. No aplicativo da Ultragaz é possível comprar gás de cozinha por R$ 79. Além disso, a Coelba está oferecendo um desconto de 20% para quem negociar a dívida da conta de luz com cartão de crédito.

Uma das que já aproveitou foi Érika Rodrigues, 30, que está sem trabalho e mora com o pai. No mesmo dia, ela comprou coxinha do Gago, por R$ 1, rodízio do Habib’s por R$ 9,90, pagando pelo Pic Pay, e combo do Big Mac, com sundae, por R$ 19,90. Normalmente, o preço, sem o sorvete, é R$ 35. “Vou precisar de uma Black Friday de academia, porque, de comida, estou aproveitando tudo”, brinca. “Sempre é um dinheiro bem investido, nunca me arrependo. Mesmo que eu não goste da comida, pelo menos, digo que provei”, conta Érika.

Ela previne que a promoção do Mc Donald’s não está disponível em todas as unidades. No caso dela, foi no Shopping Barra. Esse ano, a família deixou de comprar eletrônicos e optou mais por compras online. “Ano passado, comprei celular, notebook e coisas de casa, como aspirador de pó e outros eletrodomésticos. Mas, esse ano, foi atípico, porque gastei mais com comida, já que estava na rua”, explica Érika. Por falta de tempo, ela prefere comprar os produtos pela internet, pela Shein e Shopee.

Já o músico e cientista de computação, Carlos de Castro, 33, como é tradição nesta época do ano, vai comprar eletrônicos. Normalmente, ele aproveita essa época para renovar equipamentos para o computador, como SSD e memória. Dessa vez, adquiriu um fone JBL para fazer gravações e ouvir música e pretende levar para casa uma televisão LED. “Pretendo gastar até R$ 1.600. Me mudei recentemente e no quarto que estou ficando não tem televisão. Como gosto de assistir séries e filmes, gostaria de ter um aparelho próprio”, esclarece Castro. Ele prefere consumir pela internet pela comodidade.

A estudante de engenharia civil, 23, Thereza Mutti Silva, também prefere comprar online, mas por outro motivo. “Na internet, os preços são mais em conta, rola muito cupom nas lojas online”, explica. Normalmente, ela adquire eletrodomésticos e roupas, mas está em busca de um novo celular. “Quero comprar um Iphone, porque ele atende aos meus requisitos de trabalho no momento”, adiciona. Ela pretende gastar até R$ 4 mil. Ela também já fez estoque de doces nas lojas do bairro.

Promoções de até 70%

O Pão de Açúcar oferece descontos de até 70% nesta sexta-feira (26). Nas compras via aplicativo, os usuários podem acumular mais pontos stix e resgatar prêmios. No e-commerce e no site, as compras acima de R$99 pagas via PIX têm frete grátis - apenas nos produtos vendidos e entregues pela empresa - e parcelamento em até 12x sem juros nos cartões da loja ou 10x sem juros nos demais cartões. Já nas lojas físicas, a rede oferece parcelamento de vinhos em até 6x no Cartão Pão de Açúcar. No Sam’s Club, as ofertas são até a próxima segunda-feira (29). Nesse caso, elas valem somente para quem é sócio.

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Divulgação) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)

No Assaí, além das promoções, o mercado vai sortear, pela 5ª vez consecutiva, alguns clientes para terem as contas totalmente pagas - com um limite de R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso gastar mais de R$ 100 e informar o CPF ou CNPJ no momento de passar as compras. Os vencedores são premiados em um sorteio digital, e comunicados através de uma mensagem automática na tela do caixa. Até o fim da campanha, serão distribuídos R$ 1 milhão em compras grátis. Nesta sexta-feira (26), a loja abre mais cedo, às 6h, e, quem fizer o cartão Novo Passaí, terá crédito de R$ 15 por um mês.

As promoções também vão até a próxima segunda (29), no GBarbosa, com parcelamento em até 30x sem juros no cartão GBarbosa. “Esta é uma das datas mais esperadas do varejo. Preparamos grandes ofertas para os nossos clientes em todas as seções, especialmente bebidas e eletro”, afirma o Diretor Geral Nordeste da Cencosud Brasil, Celso Ferreira, que administra o mercado. As unidades terão funcionamento estendido até 0h.



Na Perini, o mês é de comemoração para a marca, que celebra 57 anos de atuação. Além dos descontos em mais de 1.000 rótulos de vinhos na Black Wine, os clientes que gastarem a partir de R$ 200, em marcas selecionadas, concorrem a 50 jantares em restaurantes de Salvador e centenas de vinhos com rótulos especiais. "Esse é um momento muito especial e queremos celebrá-lo junto aos nossos clientes. Nos últimos meses, realizamos melhorias nas lojas da Vasco da Gama, Graça e Pituba, tanto na ambientação como na troca de balcões, tornando a experiência de compra mais agradável”, pontua Ferreira.



A Black Mercantil Atacado está com ofertas e condições especiais de pagamento, com o parcelamento de alimentos, itens de higiene e limpeza em até 6x. No Big Bompreço, para quem compra pelo site, tem frete grátis nas compras acima de R$ 150.

No Home Center Ferreira Costa, os produtos estão até 70% mais baratos, com pagamento em até 10x sem juros ou via PIX. O funcionamento será estendido na sexta (26) e sábado (27), de 7h às 22h, com estacionamento gratuito. A expectativa é o aumento nas vendas no e-commerce. “Nos últimos seis meses, nosso e-commerce cresceu, acompanhando o comportamento de compra das pessoas que estavam em casa. Pretendemos chegar a 30% de crescimento comparado ao ano passado”, diz a gerente de e-commerce, Flávia Chiba.

Ferreira Costa amplia funcionamento na sexta (26) e sábado (27) para Black Friday (Foto: Divulgação)

O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia) disse não ter promoção no preço da gasolina, álcool e GLP para a Black Friday. O diretor e presidente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase) não responderam à matéria até o fechamento.

Faculdades e cinemas

Além dos mercados, as faculdades e cinemas também entram no clima da Black Friday. A Kroton, vertical B2C da Cogna Educação, empresa de ensino superior no Brasil, dá desconto de até 70% nos cursos, para graduação e na edtech Stoodi, que prepara para o Enem. Os cursos presenciais têm redução de 50%, além de mensalidades a R$ 199 no semipresencial. As universidades da Kroton são Anhanguera, Pitágoras, Unopar, Unime, Unic e Uniderp. As ofertas valem até domingo (28), mas os descontos são aplicados até o final do curso. A promoção não é válida para Medicina. Os cursos 100% digitais estão com 13% de desconto e mensalidade fixa de R$129,99.

O desconto nos cinemas vai fazer você deixar de lado a Netflix. A UCI ORIENT dá preços exclusivos para clientes Unique. Até sábado (28), o cartão Unique, programa de fidelidade da UCI ORIENT, será vendido por R$6,00, metade do preço normal. Os ingressos para as salas 2D, 3D e XPLUS custarão R$10 para quem faz parte do programa. Além disso, na compra de qualquer tamanho de pipoca, o cliente leva uma pequena grátis. Já na segunda-feira (29), para comemorar os 24 anos da empresa no Brasil, os ingressos para qualquer filme terão preços especiais: R$10 a inteira e R$5 a meia-entrada nas sessões 2D, 3D e XPLUS. A pipoca salgada também entra na festa com 50% de desconto.

Ingressos para cinema da UCI Orient custam R$ 10 para quem é cliente Unique (Foto: Genilson Coutinho)

Desconto de 20% na conta de luz

A energia também dá uma trégua para o consumidor: A Neoenergia Coelba dá condições especiais para quem quitar débitos. A ação acontece até sábado (28), em parceria com a Flexpag, empresa especializada em pagamento por cartão. Os descontos são progressivos na taxa de serviço ao parcelar a dívida no cartão de crédito e chega a 20%, a depender do número de parcelas. Os débitos podem ser negociados em até 24 vezes.

A plataforma de negociação aceita as seguintes bandeiras: Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. “Aproveitamos a época em que o mercado oferece uma série de opções de compras com desconto para lançarmos a nossa. Este é um desconto importante e que vai impactar os clientes que estão em débito com a concessionária ou mesmo os que vão pagar a conta do mês de forma parcelada”, afirma a gerente de arrecadação da Neoenergia, Rosane Patarra.



Para aproveitar a promoção, basta entrar no site da Coelba, clicar em Pagamento com cartão na parte superior da home. Na página seguinte, selecione “Pagar faturas com cartão”. Em seguida, faça o cadastro ou login na plataforma da Flexpag e informe o número do contrato. Depois, selecione as contas e, ao final, escolha em quantas parcelas deseja dividir. O valor mínimo das parcelas deve ser pelo menos R$ 5,00.

Saiba seus direitos

Ao lado das promoções, veem as fraudes e possíveis golpes. O advogado e sócio do escritório Pedreira Franco e Advogados Associados, Paulo André Mettig Rocha, alerta que é preciso cautela ao avistar as promoções irrecusáveis. “Algumas empresas podem aproveitar a Black Friday para cometer abusos. Por isso, antes de realizar uma compra na promoção, é importante conhecer os principais direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)”, orienta Mettig.

A atenção deve ser redobrada no ambiente virtual, onde há furto de dados pessoais. “A segurança da informação deve ser levada em consideração pelos consumidores, sobretudo diante da Lei Geral de Proteção de Dados, razão pela qual devem evitar o fornecimento de dados que não sejam essenciais ao cumprimento do contato. Ainda é recomendável que seja verificado se há alguma política de privacidade divulgada no site, o que demonstra que a empresa está comprometida com a segurança da operação para evitar incidentes de vazamento”, enfatiza o advogado.

Conheça quatro direitos do consumidor:

1) Direito de Arrependimento - Por lei, caso você se arrependa da compra do produto ou serviço, independentemente do motivo, é possível desistir no prazo de sete dias a partir da assinatura ou do ato de recebimento. A desistência só vale para compras pela internet, telefone ou catálogos.

2) Propaganda enganosa - Se a loja informou um valor e, na hora da compra, o valor for superior, vale o menor preço. A propaganda enganosa também está presente nas promessas descumpridas de brindes junto de produtos ou serviços.

3) Direito de troca - O prazo de troca de produtos não duráveis com defeito é de até 30 dias e, para bens duráveis com defeito, 90 dias. O consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

4) Emissão de Nota Fiscal - A nota fiscal é o documento que garante qualquer direito do consumidor caso aconteça algum problema. O não fornecimento, além de ser uma prática abusiva, pode ser considerado um crime de sonegação fiscal.

Confira promoções:

Sam’s Club

Vinho Tinto Espanhol Albali Tempranillo Shiraz - R$ 27,90

Conjunto de Potes em Vidro Member's Mark (seis unidades) - de R$ 149,99 por R$ 89,98

Alcaparra em Conserva Di Salerno (duas unidades) - R$ 25,99

Chocolate Meio Amargo Bis Xtra Black (24 unidades) - R$ 54,98

Ketchup (397g), Maionese (215g) e Mostarda (255g) - R$ 24,99.

Conjunto de Cabides Aveludados Member’s Mark (30 Unidades) - R$ R$ 64,97

Pipoqueira Elétrica sem Óleo Red Holstein (127v) - de R$ 219,00 por R$ 169,90

Azeitona Preta Fatiada Member's Mark (450g) - R$ 23,99.

Pão de Açúcar:

- Vinho tinto chileno Três Medalhas cabernet sauvignon 750ml – De R$49,98 por R$24,99

- Vinho Branco Português Monsenhor 2012 750ml – R$69,98 por R$27,99

- Espumante francês Chanson Royale brut rosé 750ml – De R$ 94,98 por R$37,99

- Espumante argentino Santa Julia sweet spark 750ml – De R$ 83,98 por R$41,99

- Gin Tanqueray 750 ml – De R$155,99 por R$99,99

- Gin Beefeather 750 ml – De R$155,99 por R$89,99

- Whisky Chivas Regal 12 anos 750ml – De R$149,99 por R$99,90

- Vodka Absolut 750ml – R$75,99 e R$59,99

- Whisky Escocês Johnnie Walker Black Label 12 anos 1 litro – De R$ 169,99 por R$119,99

- Whisky Escocês Buchanan’s 12 anos 1 litros – De R$ 175,99 por R$127,90

- Cápsulas para café com leite 3 Corações com 10 unidades – Leve 3 pague 2 | A unidade sai por R$13,99

- Cápsulas Dolce Gusto café au lait com 16 unidades – Leve 3 pague 2 | A unidade sai por R$16,59

Assaí

Feijão Carioca Cheef Tipo 1 – R$ 5,19

Whisky Ballantine's Finest – R$ 45,90

Macarrão Comum Petyan Espaguete – R$ 2,05

Cerveja Heineken – R$ 3,98

Coxas com Sobrecoxas de Frango Congeladas LAR kg – R$ 15,90

Filé de Peixe Congelado Costa Sul Merluza – R$ 19,90

Fralda Pampers Pants Confortsec – R$ 49,90

Água Sanitária Dragão – R$ 6,29

Kroton oferece descontos de até 70% na Black Friday

Ferreira Costa

Cortina corta luz de PVC 140x150cm Avelã Premium STD - De: R$ 79,90. Por: R$ 39,90

Edredom casal 190x210cm Fatec - De: R$ 79,90. Por: R$ 49,90

Taça de vidro de Campanha 180ml - De: R$ 14,90. Por: R$ 8,99

Aparelho de jantar Serene de porcelana 20 peças Oxford - De: R$ 459,00. Por: R$ 359,00

Big Bompreço

Panettone Mouse de Chocolate Balduco 500g - R$ 20,79

Doritos - R$ 5,89 - Leve 5 e pague 3

Pacote com 148 fraldas Pampers - R$ 99,85

Lava-roupas concentrado Ariel 2L - R$ 19,48

Máquina de Café Expresso Lov Premium - R$ 256,02