Black Friday da beleza

A Black Friday é uma das datas comerciais mais aguardadas pelos consumidores e lojistas em todo o mundo. Criada nos Estados Unidos para dar vazão às peças que retornavam das promoções de Verão após o feriado de Ação de Graças, teve início por aqui em 2010 e desde então vem ganhando força. Este ano, a expectativa é que supere os anos anteriores em volume de vendas. De acordo com um estudo publicado em outubro pelo Google e Provokers, a intenção de compra por parte do público entrevistado para este ano aumentou 58% na comparação com o ano passado.

Outro dado importante da pesquisa traz a percepção por parte dos clientes de que a Black Friday representa uma oportunidade de compras de produtos de diversas categorias. Se engana quem pensa que a temporada de descontos só vale a pena se for para a aquisição de itens caros, como smartphones, TVs e outros eletrônicos. A época é ideal também para investir em vestuário, perfumaria e maquiagem, por exemplo.

“Nesse segmento de perfumaria, maquiagens e produtos de beleza, a Black Friday é uma grande oportunidade para as pessoas já se prepararem para o Natal e anteciparem suas compras, devido os descontos”, afirma o consultor de negócios Alex Cruz, que dá dicas para quem prefere a comodidade da venda online. “É preciso ter atenção aos links enviados por outras pessoas, sempre checar a fonte antes de acessar, principalmente o endereço, pois as vezes o layout parece ser o da marca, mas na verdade é um site fake”.

Para ser assertivo, o especialista sugere que se faça uma pesquisa e procure empresas confiáveis, para evitar surpresas com os produtos e entregas, além de avaliar os descontos. “Quando são acima de 20% já são consideráveis e vale a pena a comprar”, afirma. Marcas como O Boticário vão fazer grandes ações no Black Friday. Este ano, a empresa vai colocar nada menos que 400 produtos com até 60% de desconto durante a semana de promoções. Os preços especiais valem para compras nas lojas físicas, site e rede de revendedoras entre 22 de novembro e 01 de dezembro. Há opções em todas as categorias do portfólio: perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem.

Perfumaria

Uma das apostas da marca para o Black Friday é a fragrância Glamour Love Me, que possui a delicadeza de pétalas de rosa com baunilha combinada ao musk. Para quem prefere um toque de refrescância e liberdade, a sugestão é o Arbo Liberté. Inspirado na natureza, tem notas de bergamota e lima, “que revigoram e energizam a alma e o corpo”. Perfeito para quem quer virar o ano em equilíbrio. Durante o Black Friday de O Boticário, o preço do Glamour Love Me Desodorante Colônia 75ml caiu 40%, passando de R$134,90 para R$80,90. Já o Arbo Liberté Des. Colonia 100ml ganhou um desconto ainda maior, de 60%, passando de R$109,90 para R$41,90.

Glamour Love Me e Arbo Liberté: descontos variam de 40% a 60%

Maquiagem

Se a vontade é chegar ao fim do ano com a nécessaire renovada, nada melhor que conferir os descontos em produtos de maquiagem. O Boticário selecionou vários itens para o período do Black Friday, de lápis para os olhos a pincéis, passando pelo skin care. Um dos itens mais aguardados é o Make B. Pigmento para Olhos, que tem textura ultrafina, altamente concentrada, e possui acabamento metálico. O preço cheio de R$59,90 vai chegar à R$23,90 durante a semana de ofertas. Um desconto de 60%.

Outro destaque na lista tem-que-ter da Black Friday de O Boticário é o Batom Make. B Black Wine. Ideal para quem busca cobertura uniforme, de longa duração, aliado à uma textura macia e hidratante para os lábios. O preço baixou 40%, saindo de R$46,90 para R$27,90 durante a Black Friday.

Linha de maquiagem de O Boticário também está com até 60% de desconto nos preços

Campanha

Para embalar essa onda de descontões e envolver os consumidores, a marca investiu em uma campanha divertida. Com o tema Imunização Racional (Que Beleza), de Tim Maia, o refrão “uh, que beleza” promete colar na mente de quem procura oportunidades imperdíveis na Black Week.

Sustentabilidade

Depois de aproveitar os descontos da Black Week da Beleza, o consumidor ainda pode contribuir para um futuro mais sustentável. Toda a rede de lojas de O Boticário participa do Boti Recicla, o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do país. São mais de 3.700 lojas preparadas para receber embalagens de cosméticos vazias e direcionar esse resíduo para as quase 30 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais.

