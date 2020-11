Black Friday: especialistas apostam em soluções tecnológicas que aproximem os clientes

Na próxima semana, tem início a temporada de compras de final de ano com a Black Friday. Polêmica e, por vezes, vista com desconfiança pelos consumidores locais, a data remete à tradição norte americana de realizar uma grande liquidação após o dia de Ação de Graças. No Brasil, o período pode ser uma excelente oportunidade para estreitar a comunicação e os laços com os clientes, especialmente nesses novos tempos. O Correio reuniu alguns especialistas que explicam como explorar o máximo do período em prol do seu negócio.

Para o CEO da empresa de consultoria e soluções digitais Driven. Cx Fabrizzio Topper a Black Friday desse ano chega carregando as lições aprendidas nos meses em que a pandemia surpreendeu a todos, levando os negócios a um outro patamar de digitalização e compreensão de um novo perfil de consumo. “O novo consumidor demanda cada vez mais personalização no tratamento, no canal, no momento. Então, é preciso se utilizar de ferramentas de monitoria, armazenagem e segmentação de dados, que se integrem com os mais diferentes canais disponíveis (chat, SMS, whatsapp, e-mail), de acordo com aquilo que seu consumidor está mostrando mais relevante para ele”, esclarece Topper.

Fabrizzio Topper chama atenção para o fato de que o novo consumidor demanda mais personalização no tratamento e no canal,especialmente nesse momento (Foto: Divulgação)

O especialista salienta que o período trouxe uma lição importante sobre agilidade nesses tempos, pois até mesmo as empresas que se consideravam nativas digitais tiveram dificuldades para modificar suas táticas e precisaram replanejar e redesenhar suas ações, além de serem impelidas a abandonar velhos modelos de negócios.

Novo consumidor

O executivo-chefe de operações da empresa de software Propz Israel Nacaxe salienta que o maior desafio do varejo hoje, é saber quem é o público-alvo, identificar qual a melhor maneira de se comunicar com ele e assim, criar uma experiência personalizada de marketing e vendas. “É preciso que as marcas estejam atentas a esse novo perfil de consumidor que está se formando. Este é o momento delas analisarem dados e entender como gerar mais empatia e melhorar o relacionamento com esse cliente”, diz.

Israel Nacaxe destaca a importância da tecnologia para conhecer melhor o cliente e estreitar o relacionamento de modo eficiente e eficaz(Foto: Divulgação)

Para Nacaxe, o melhor caminho para conseguir esse objetivo é a tecnologia. “Utilizar uma boa solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management CRM) que auxilie o lojista a conhecer a jornada de compra dos seus clientes virou um item essencial para os negócios, só assim, será possível saber o momento exato de iniciar uma campanha promocional”, defende.

Fabrizzio Topper salienta que, nesse momento do ano, é fundamental direcionar os esforços de mídia para os canais mais relevantes, garantindo que a mensagem facilite a jornada de decisão do consumidor, gere conversões, mostre claramente qual o momento deste consumidor e transforme isso em vendas. “Ferramentas de automação de marketing, de e-commerce, de mensageria ou de Gestão de Relacionamento com o Cliente não são a resposta para o sucesso de suas ações, e sim um conhecimento mais aprofundado de seu público. Nunca comece pelas ferramentas!”, ensina.

Topper sugere que as marcas devem aproveitar o momento para melhor segmentar a base de relacionamento entre consumidores de conteúdo, compradores por categoria de produto, por marcas, por preço, e por tantas outras variáveis, e seguir testando e experimentando abordagens mais contextualizadas a cada nova oportunidade, sazonal ou não.Para ele, não é hora de prometer aquilo que a empresa e a cadeia de serviço não possam entregar.

Intermediação tecnológica

Para complementar, Israel Nacaxe lembra que várias ações poderão ser realizadas de forma eficiente, como escolher bem os canais que irá usar, pensando sempre nas preferências dos clientes. “O volume de informações que hoje as empresas produzem é bastante significativo e o varejo é um grande acumulador de dados comportamentais, que registram não somente as compras que cada consumidor fez, mas também a tendência do que ele quer (como uma abertura de e-mail de promoção por exemplo)”, esclarece.

Nacaxe reforça que isso gera inúmeras oportunidades de se conhecer o consumidor e entender o motivo pelo qual ele optou (ou pode optar) pelo estabelecimento por meio dos dados e de sistemas de inteligência analítica, assim como atendê-lo da melhor forma possível, com oportunidades especiais que farão com que ele fidelize ainda mais.

“No entanto, processar isso em sistemas convencionais é impossível e faz o empreendedor perder o timing de entendimento e oportunidade de fidelização de seu consumidor”, finaliza, reforçando que os negócios precisam começar a pensar em soluções de Big Data e Inteligência Analítica.

5 passos para estreitar contatos

1. Aproveite a data para aumentar de forma acelerada sua base de relacionamento;

2. Promova ações com potencial de maior conhecimento e segmentação;

3. Coloque o consumidor no centro de cada decisão, criação e inovação proposta pela empresa;

4. Conhecer o consumidor;

5. Prepare projetos em etapas mais curtas, garantindo que a marca possa ser mais ágil e assertiva.