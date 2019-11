Black Friday: McDonald’s vende 2 sanduíches por R$ 4,90 e BK faz 6 por R$ 15

(Foto: Divulgação)

Se quem ficar o dia inteiro batendo perna no shopping atrás das melhores ofertas da Black Friday sentir a barriga roncando, poderá fazer uma boquinha sem se preocupar com o bolso. Isso porque as principais redes de fast-food estão preparando grandes ofertas para a próxima sexta-feira (29).

O Burger King, por exemplo, vai repetir a ação do ano passado, quando vendeu três sanduíches por 15 reais. Porém, neste ano, é possível comprar até seis lanches pelo mesmo valor caso o cliente pague pelo app do MercadoPago, carteira digital do grupo Mercado Livre. Já o McDonald’s vai vender dois sanduíches clássicos da marca por 4,90 reais (também mediante a pagamento via MercadoPago) e dez cheeseburgers por 20 reais.

Confira abaixo as promoções e planeje as refeições de sexta-feira:

McDonald’s

As promoções do Mc valem para sexta-feira, mas para participar é preciso que o cliente ative as ofertas no aplicativo e apresentar o cupom nas lojas. A rede vai vender 10 cheeseburgers por 20 reais. As sobremesas – Sunday, McColosso e McSunday – serão vendidas em dobro. O restaurante também fará promoção para quem usar o app do MercadoPago para fazer o pagamento.

Ao comprar dois sanduíches clássicos (BigMac, Quarteirão, Cheddar McMelt, McChicken, entre outros) e pagar pelo app, os dois lanches saem por 4,90. Usando o MercadoPago como meio de pagamento, a casquinha de sorvete McColosso será vendida a 0,50 centavos.

Burger King

O fast food volta com a promoção que fez sucesso no ano passado, de três sanduíches por 15 reais. Mas, criou uma condição especial e quem pagar usando o MercadoPago pode levar seis lanches pelo mesmo valor. Os clientes poderão escolher entre sete opções de sanduíches (Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr., Barbecue Bacon ou Long Rodeio).

O desconto, no entanto, só é válido para quem fizer comprar acima de 25 reais no BK. O desconto de 15 reais para quem usar aplicativo para pagamento vale para todas as compras acima de 25 reais entre sexta-feira e sábado. A rede de lanchonetes fará ofertas surpresas mediante a apresentação de cupons a partir de 0,50 centavos.

Bob’s

A rede de restaurantes brasileira venderá entre sexta-feira e domingo, milk shake de 300ml por 5,90 reais. Para a data, o Bob’s também preparou promoções de combos com lanches. O trio Big Bob (com batata-frita e refrigerante) sai a 14,90 reais e o trio Double Cheese vai custar 13,50. O combo especial com Big Bob’s, dois milk shakes 500ml e duas batatas canoas por 41 reais.

Pizza Hut

A Pizza Hut já começou a promoção. Até sexta-feira, as 200 lojas da rede oferecem pizza grande com 50% de desconto. Entram na oferta os sabores de Mussarela, Calabresa, Pepperoni, Brasileira, Corn & Bacon, Supreme. A ação vale tanto para comer no local, retirada no balcão e para delivery.

Domino’s Pizza

A Domino’s também já entrou no clima de Black Friday. Até a data, na compra de umapizzamédia ou grande, a segunda sai de graça (com exceção de PizzaPan e a nova massa Finíssima). A promoção vale para todas as lojas da rede em compras online pelo site da empresa ou pelo aplicativo.