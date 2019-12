Blitz Music Bar afasta funcionários envolvidos em caso de agressão

Pouco menos de 24 horas após o registro de denúncia na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas, a Blitz Music Bar informou que afastou os funcionários envolvidos num caso de agreção dentro do estabelecimento. A vítima foi a estudante de publicidade Ana Paula Coelho, de 22 anos. e seu namorado, o advogado Pedro Carvalho, de 27 anos.

A casa de shows localizada em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, divulgou a informação numa nota oficial compartilhada neste sábado (21) nas redes sociais. Na ocoasião, também foi informado que o agressor identificado como Rafael Pitanga não é sócio do estabelecimento. "Ele é um prestador de serviços da casa e não faz parte do quadro societário da empresa", diz a nota.

Segundo a acusação, Rafael deu um suco no rosto de Ana Coelho que estava exaltada após o namorado ter sido sufocado por um segurança da casa. Nos vídeos publicados no Instagram, a vitima aparece com hematomas e sangue na região de um dos olhos.

Ainda segundo a nota, Rafael e os envolvidos no caso se apresentaram à polícia. "Por livre e espontânea vontade, eles prestaram esclarecimentos às autoridades competentes".

Entenda o caso

A confusão aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ana estava usando um cigarro eletrônico e um segurança da casa a abordou relatando que era proibido fumar no local.

“Eu fui conversar para explicar para ele que era um cigarro eletrônico, que não tem cheiro. Outro segurança viu, achou que eu estava discutindo e já chegou me pegando pelo pescoço e ficou tentando me sufocar. Me apertou tanto que eu desmaiei”, relatou.

Em seguida, o casal foi colocado para fora da festa e, ao chegar na porta, Pedro acordou. Segundo ele, Rafael Pitanga saiu junto. “Ele tava curtindo lá, eu nem sabia que era dono da festa, pensei que era uma pessoa aleatória. Minha namorada estava exaltada porque me fizeram desmaiar e ele deu um soco na cara dela”, narra.

Com o murro, Ana caiu no chão e bateu a cabeça. De acordo com Pedro, a queda provocou traumatismo e a estudante teve que ficar internada.

Confira a nota na íntegra:

"O Blitz Music Bar bem a público, prestar esclarecimentos sobre o incidente ocorrido em 19 de dezembro de 2019. Relatamos que os envolvidos por parte da Blitz, se apresentaram por livre e espontânea vontade e prestaram esclarecimentos às autoridades competentes, sido à 23ª delegacia de Lauro de Freitas, apresentando sua versão do ocorrido, testemunhos e provas, menos de 12h após o incidente.

Informamos que os envolvidos foram afastados de suas funções, até que todo o processo civil e judicial seja concluído. Ressalta-se também que Rafael é um PRESTADOR DE SERVIÇO da casa E NÃO faz parte do quadro societário da empresa, o que pode facilmente ser averiguado junto aos órgãos reguladores.

A assessoria jurídica do Blitz está a frente de todo o processo e, inclusive, já está em contato com a suposta vítima. Contamos com a imparcialidade da justiça para que todas as versões sejam ouvidas e a VERDADE prevaleça.

O Blitz Music Bar se consolidou no cenário cultural baiano por ser um empreendimento que preza pelo respeito com seus clientes, funcionários e parceiros. São pouco mais de dois anos de constantes inovações e aprendizados, e o incidente em questão também nos serve de alerta para continuar no processe de melhorias".