BMW iX, um carro que encanta até quem não curte carro

Veículos novos, principalmente de marcas premium, encantam em diversos aspectos. Seja pelo design, potência ou luxo a bordo. O iX, novo elétrico da BMW tem isso, mas vai além. Para quem acompanha salões de automóveis e feiras de tecnologia, alguns itens já não são inéditos, mas quando eles efetivamente são embarcados em um produto que será colocado no mercado, a situação muda.

Assim é o iX, um SUV que vai atrair atenção até de quem não gosta de carro. Sim. Ou você não acha interessante um automóvel cuja grade dianteira tem o poder de se recuperar de pequenos arranhões? Há, entre outras coisas, carpete feito de redes de pesca recicladas, bancos de couros que são tingidos com extratos de folha de oliveira e madeira certificada, oriunda de reflorestamento.

É claro, não é barato. O fabricante alemão está oferecendo duas versões para o mercado brasileiro: XDrive40 (R$ 654.950) e XDrive50 (R$ 799.950). Além de alguns equipamentos, a principal diferença entre elas é relacionada à potência e à autonomia.

A primeira versão tem dois propulsores que rendem 326 cv de potência e 64,2 kgfm de torque. Eles promovem uma aceleração 0 a 100 km/h em 6,1 segundos e suas baterias têm autonomia para até 425 quilômetros.

A configuração XDrive50, custa basicamente um Renault Kwid elétrico (R$ 142.990) a mais. Entrega 197 cv de potência extra e produz 78 kgfm de torque. As baterias têm maior capacidade e oferecem autonomia para rodar até 630 km e a aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 4,6 segundos.

Os motores, um em cada eixo em qualquer versão, proporcionam tração integral. Ou seja, a força é entregue nas quatro rodas - que são de 22 polegadas - e a velocidade máxima é limitada a 200 km/h em ambas as versões, para preservação da bateria.

Carro inteligente

Capaz de se adequar à rotina dos usuários, o iX mostra que a tecnologia é aplicada para ampliar o conforto e a eficiência energética. A primeira delas diz respeito ao sistema de regeneração de energia dos freios. Com todos os seus sistemas trabalhando em conjunto, o carro é capaz analisar o mapa de GPS por onde o carro está transitando.

Se detectar, por exemplo, uma situação na qual o condutor será efetivamente obrigado a frear, como um cruzamento, o iX, automaticamente, aumenta o sistema de regeneração de energia. Dessa forma, o motorista usa menos o sistema de freios e, ao mesmo tempo, recupera mais energia para as baterias.

No painel, destaque para duas telas curvas, que somam 27,2 polegadas Minimalista: não há excesso de botões e teclas Os bancos abrigam os alto-falantes no interior O vidro do teto panorâmico escurece com um toque As portas são abertas pelo toque em um botão

O veículo é capaz de analisar o caminho que está sendo feito, cruzar com os dados de horário e destino, para cumprir ações espontâneas que já foram feitas previamente pelo condutor, como por exemplo, descer sozinho o vidro do motorista para ele abrir o portão eletrônico da residência.

Os assentos abrigam as caixas de som em seu interior, oferecendo um efeito 4D. O sistema, da Bowers & Wilkins, tem 30 alto-falantes que ficam embutidos nos bancos. Assim, é possível ouvir e sentir as vibrações sonoras de uma ópera ou de um show de rock, e está disponível na versão xDrive50.

Outro destaque é similar às janelas do Boeing 787 Dreamliner: o teto panorâmico de vidro, que não tem cortina para proteção solar. Basta tocar em um botão para que o vidro se torne fosco e ofereça conforto luminoso e isolamento térmico para os ocupantes.

Experiência a bordo

O iX é um veículo grande, tem 4,95 metros de comprimento, por 1,97 m de largura e 1,70 m de altura. Mas logo nos primeiros metros comecei a entender que, mesmo rodando em um trânsito urbano intenso, não seria complexo.

As baterias ficam acomodadas no assoalho, o que melhora a estabilidade

Os sistemas de auxílio à condução tranquilizam quando você lembra que está a bordo de um veículo tão caro, com motocicletas tirando fino da carroceria - que utiliza alumínio e fibra de carbono. A enorme tela do GPS inclui setas de orientação, que sobrepõe as imagens geradas uma câmera dianteira, que invade a tela para apontar uma entrada, por exemplo.

A aceleração é muito forte e ainda é possível mudar os modos. É como dirigir uma sala, mas com o poder de direcionar com precisão e acelerar como um carro esporte.