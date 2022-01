Boa Vista de São Caetano ganha complexo esportivo e de lazer

Os moradores da região do bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, ganharam um novo equipamento nesta quarta-feira (26). Se trata do Complexo Esportivo e de Lazer Poeirão, que fica na Rua José Tibério e reúne uma praça e um campo de futebol para a população. A obra contou com investimento de R$3,2 milhões.

Presente no ato de inauguração do complexo, o prefeito Bruno Reis comemorou a entrega de um projeto que é resposta de uma demanda da comunidade. "É um sonho de mais de 30 anos das pessoas de Boa Vista de São Caetano. Ter um complexo assim que entrega esporte e lazer em uma grande área traz melhorias para a qualidade de vida", disse.

Ainda de acordo com Reis, o complexo vai incentivar a prática do esporte e a convivência entre os cidadãos. Na obra, foram realizados serviços de macrodrenagem, pavimentação, piso intertravado, meio-fio e passeio, além de pergolado e cercado do parque infantil em eucalipto, grama, alambrado, novas traves e iluminação em LED.

O prefeito aproveitou para destacar que a entrega transforma um espaço que era visto como problema em ambiente qualificado para quem reside no local. "Esse equipamento era conhecido como "Poeirão" porque, na época de chuva, era poeira para todo lado e no sol, era só poeira. Agora, ganha outra dimensão com uma estrutura muito melhor", concluiu

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro