Boca do Rio: chuva e ventos fortes derrubam grades de quadras e danificam sinaleiras

O temporal que atingiu Salvador na madrugada desta terça-feira (10) deixou estragos na orla da Boca do Rio. Alambrados de quadras e campos de futebol foram arrancados pela força da ventania, enquanto a chuva danificou sinaleiras, que pararam de funcionar.

O CORREIO esteve no local para conferir os estragos e registrou imagens da situação do bairro. Nas fotos é possível notar que tanto os ferros quanto os alambrados foram derrubados, mas não chegaram a atingir a pista e prejudicar o trânsito.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), para saber se os reparos já foram iniciados e qual o prazo de conclusão, mas ainda não obteve resposta.

Já a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informo que as chuvas que caíram na madrugada danificaram os equipamentos e que equipes da Gerência de Sinalização do órgão foram até o local para realizar a manutenção.

Sinaleiras na Orla da Boca do Rio pararam de funcionar devido às chuvas

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Mais chuva

A Defesa Civil do Salvador (Codesal) emitiu um aviso meteorológico às 8h25 desta terça informando que a previsão para o dia é de céu nublado com possibilidade de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora, com riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

A probabilidade de chuva é de 80%, com a temperatura mínima em 25° e máxima se 30°. O órgão também divulgou que os ventos nesta terça estão com uma velocidade de 12 km/h, caracterizados como fracos ou moderados.

Ainda segundo a Codesal, o tempo chuvoso deve continuar até quinta-feira (12), com céu nublado, chuvas fracas a qualquer hora do dia e riscos de alagamentos. No entanto, na quinta, as chuvas devem ocorrer em áreas isoladas da cidade.