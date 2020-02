Bocão aproveita chance no Vitória e lança dúvida para Geninho

Quem torce para o Vitória pode bater no peito e dizer que seu time segue invicto em 2020. Mais importante do que isso, segue na zona de classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste: 3º lugar do Grupo B, com seis pontos.

>> Veja todas as notícias do Vitória publicadas no CORREIO

>> Vitória para no goleiro e fica no empate com o Freipaulistano

>> Confira os melhores momentos de Vitória 0x0 Freipaulistano

Se os resultados vão bem, as atuações começam a preocupar. Depois de ficar no 0x0 com o Imperatriz na última terça-feira (11), Geninho trocou quatro peças na equipe para enfrentar o Freipaulistano neste domingo (16). Resultado: novo 0x0.

Uma das trocas foi a entrada de Jonathan Bocão na lateral direita no lugar de Van. Ele aproveitou bem a oportunidade: criou pelo menos quatro chances de gol para o rubro-negro. Por isso, foi eleito o Craque do Jogo pela transmissão oficial da Copa do Nordeste.

"Primeiramente tenho que agradecer pelo prêmio, mas trocaria ele pela vitória hoje. Infelizmente não veio. Acho que a gente acertou na proposta de jogo, atacou bastante, dominou, mas pecou muito naquele último chute ou no passe para gol", disse em entrevista na saída de campo.

"Mas, enfim, tentamos, corremos, buscamos. O importante é que a equipe se doou demais em campo e se entregou. Empatar dentro de casa é ruim, é claro. Mas agora a gente tem um intervalo bom para descansar antes de enfrentar o CRB na sequência da Copa do Nordeste", completou.

Dúvida para Geninho

O duelo com o CRB será mais uma vez no Barradão, na quinta-feira (27), às 20h. O Vitória ainda não divulgou a programação de treinos para o período de Carnaval, mas a priori Geninho terá mais de uma semana para trabalhar.

Bocão não sabe se a bela atuação lhe renderá a posição de titular: "Foi o meu primeiro jogo inteiro após me recuperar de lesão (ele se machucou na reta final da Série B do ano passado). A gente sabe que tem o Van como titular dessa posição, que é um excelente jogador".

"Isso só prova que o Vitória tem um grupo forte. Essa atuação prova que somos dois bons laterais, ele e eu. Estamos bem e quem tem a ganhar com isso é o Vitória. Agora é descansar, treinar bem durante esse período e chegar forte para enfrentar o CRB", completou o lateral direito.