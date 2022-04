Boemia ameaçada: bares de Salvador e Lauro viram alvo de assaltantes

Nos últimos dois meses, ao menos oito bares e restaurantes foram assaltados em Salvador e na Região Metropolitana, segundo levantamento realizado pela reportagem através de publicações na imprensa. Os responsáveis pelos comércios temem perder clientes, mas o clima de insegurança tem afastado alguns boêmios das ruas de Salvador à noite.

Esse é o caso do auxiliar administrativo Mateus Dourado, 24, que tem optado por beber em casa com amigos e frequentar festas fechadas, por acreditar que a segurança é maior. Ele já foi vítima de um assalto em um bar no Stiep, quando cerca de 10 homens chegaram ao local em quatro carros e abordaram os clientes em uma noite de domingo. Depois de entregar o celular para os criminosos, Mateus conseguiu fugir. Mas um amigo ficou no bar e, mesmo rendido, foi baleado por um assaltante. O caso mexeu com o jovem, que teve crise de dermatite logo após o acontecido e chegou a ficar três dias internado em um hospital da capital.

“Eu fiquei bastante assustado, hoje em dia isso está mais controlado [...] Eu parei de frequentar a região e só vou para bares em casos bem específicos, como quando é aniversário de alguém”, afirma.

Medo do prejuízo

Quando os clientes resolvem se distanciar dos estabelecimentos, quem sente a perda são os pequenos empresários. Um casal que preferiu não se identificar, comanda um restaurante que foi alvo de assaltantes neste mês em Lauro de Freitas. Os criminosos invadiram o local e abordaram clientes e funcionários, que foram obrigados a deitar no chão. Apesar de ninguém ter se ferido, o prejuízo para o estabelecimento foi de cerca de R$ 10 mil, além dos celulares dos clientes que foram roubados. Esse valor é pequeno se comparado às perdas que o restaurante tem enfrentado devido a diminuição da frequência de consumidores no local.

“Já fomos muito prejudicados por conta da exposição, nosso movimento está zero. Estamos passando por um momento muito difícil. O que perdemos no dia do assalto não foi nada comparado ao que aconteceu com o nosso movimento desde aquele dia”, diz um dos donos.

Donos dos estabelecimentos apelam para a segurança privada (Foto: Ana Albuquerque/CORREIO)

Mas essa realidade não necessariamente se repete em todos os comércios que foram alvo de ladrões. No último dia 4, quatro homens armados invadiram duas unidades do Boteco do Caranguejo, no Itaigara e no Imbuí, e levaram objetos de clientes e funcionários. Segundo o dono do restaurante, Wagner Miau, o ocorrido não prejudicou o movimento da clientela, que segue frequentando o local. A alternativa encontrada por ele foi contratar uma empresa de segurança privada, que presta serviço todos os dias.

“Temos agora uma escolta com viatura para dar mais segurança [...] As pessoas hoje procuram estar num ambiente em que se sintam seguras, ainda mais em locais noturnos”, afirma Wagner Miau. O gestor garante que em 18 anos de funcionamento, esses foram os primeiros assaltos no estabelecimento.

Dois homens suspeitos chegaram a ser presos um dia após o crime, mas segundo Wagner, respondem em liberdade. A reportagem procurou a Polícia Civil, que não forneceu mais detalhes sobre as investigações.

Também na Pituba, clientes que jantavam no restaurante Di Lucca, no último dia 10, foram surpreendidos por homens que assaltaram as vítimas com facas e fugiram em seguida. Segundo o dono do local, Lucas Presas, a ação durou poucos segundos e foi o primeiro caso em 12 anos de funcionamento. “Eu não consegui medir se o movimento diminuiu porque tivemos uma semana com feriado prolongado logo após o assalto”, diz. No mesmo dia, o restaurante Isla, no Rio Vermelho, foi alvo de bandidos.

Lauro de Freitas

Débora Suellen é moradora do loteamento Miragem, em Lauro de Freitas, e conta que tem evitado frequentar bares e restaurantes da região por medo dos assaltos. “Tenho dado preferência a locais em shoppings, onde nos sentimos mais seguros”, diz. Ela acredita que os proprietários devem investir em segurança privada.

Além dos assaltos que aconteceram neste mês em Salvador e Lauro de Freitas, pelo menos outros dois foram registrados em março. No dia 3, o oficial da Marinha Mercante Carlos Henrique de Azevedo, 30, foi morto em um assalto ocorrido na Torre de Pizza, na região metropolitana. Segundo a família, a vítima foi baleada mesmo sem ter reagido.

Também em março, clientes do restaurante Porto Brasil, na Pituba, foram vítimas de três homens armados. Na ocasião, ninguém foi ferido. No dia 17 de fevereiro, três homens invadiram um restaurante no Cabula no horário do almoço e assaltaram clientes do local.

Duas unidades do Boteco do Caranguejo foram assaltadas este mês (Foto: Ana Albuquerque/CORREIO)

Câmera interativa

A adesão ao projeto Câmera Interativa da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foi definida esta semana, após reunião com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA), no Centro de Operações e Inteligência (COI). Após os casos recentes de assaltos e arrastões em estabelecimentos comerciais, o projeto prevê que câmeras de segurança de bares e restaurantes sejam utilizadas pela polícia para prevenir crimes e ajudar investigações.

“[A Câmera Interativa] consiste em ter acesso às imagens dos circuitos de seguranças de estabelecimentos comerciais e residenciais com imagens voltadas à área pública. Estabelecemos uma parceria com os provedores, sem qualquer tipo de custo, e conseguiremos acessar esses arquivos com mais celeridade”, explicou o titular da SSP-BA Ricardo Mandarino.

Mesmo com a percepção dos clientes de que há um alto número de roubos, o secretário defende que não há onda de violência nesses locais e nem ação específica dos assaltantes em bares e restaurantes. “Os casos ocorrem como acontecem em todos os estados brasileiros e de imediato a Polícia Militar reforçou o patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil, através das imagens de câmeras de segurança e dos depoimentos de testemunhas, já identificou autores”, afirma Mandarino.

Na terça-feira (19), o CORREIO solicitou à SSP-BA, via e-mail, o número de assaltos a bares e restaurantes registrados em Salvador e RMS. A reportagem voltou a cobrar o pedido nesta quarta-feira (20), sem obter retorno até a publicação desta reportagem. As polícias civil e militar também foram procuradas, via e-mail, nesta quarta (20), mas não responderam. A Abrasel-BA disse não possuir dados relativos a assaltos.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.