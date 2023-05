Boi ataca multidão e deixa 10 feridos em Igarapava, no estado de São Paulo

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após um boi avançar sobre uma multidão que acompanha um desfile em celebração ao aniversário da cidade de Igarapava, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (20). O animal não fazia parte da programação do desfile. O descontrole do boi teria ocorrido após a aproximação de um cachorro.

A comemoração acontecia na Avenida 22 de Maio, no Centro da cidade. Conforme a EPTV, afiliada da Rede Globo na região, o animal atingiu a cabeça de uma mulher, uma criança e uma idosa. De acordo com a prefeitura local, 10 pessoas foram socorridas para a Santa Casa da cidade com ferimentos. O quadro clínico das pessoas é considerado estável.

Em nota, a Prefeitura de Igarapava lamentou o acidente e disse que o boi e seu respectivo condutor surgiram "inesperadamente e desgovernado no meio da multidão que acompanhavam a cerimônia". A Polícia Civil vai investigar o ocorrido.

Após o ataque, o boi foi controlado. Igarapava comemora 181 anos na segunda-feira (22), mas antecipou a Festa da Cana para este fim de semana.