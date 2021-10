Bolo da Luz aposta na criação de submarcas e alcança um crescimento de 20% em um ano

A fórmula de um bolo caseiro pode até ser básica – é só misturar farinha de trigo, manteiga, açúcar, ovos, sal, fermento e leite de coco. Porém, se tratando de um negócio, a receita sempre vai precisar de um ingrediente novo. Ou melhor, uma incrementada na linha de produtos.

A marca que nasceu vendendo bolos na frente da Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, ao final das missas de domingo, decidiu lançar pela primeira vez quatro submarcas, levando a Bolo da Luz a alcançar um crescimento de 20% em um ano, após apostar na criação da Pizza da Luz, da Geleias Vovó Lita e Brownie da Luz, além do Pernil da Joe.

Juntas, elas renderam além do esperado e passaram a responder por mais de R$ 276 mil no período. “Os novos produtos impulsionaram ainda mais o nosso faturamento. Somos uma empresa familiar que preza por alimentos sem conservantes, com aquele gostinho de receita de casa. Além disso, a introdução das submarcas ampliou nosso público. Pensamos em produtos que tornam a vida mais prática, tudo isso para atender uma demanda crescente durante a pandemia, que é a comida de verdade, afetiva e de fácil consumo”, pontua uma das sócias, Jamile Simples.

As operações da Bolo da Luz começaram há oito anos. Apesar de não abrir dados totais do faturamento, o incremento foi em torno de 15%, mesmo diante de um cenário de crise.

“No início da pandemia, a gente não tinha o serviço de delivery e, diante das restrições de funcionamento, começamos a pensar em estratégias que pudessem manter a venda direta ao público. Em seguida, partimos para a diversificação e ampliação das vendas”, complementa Jamile.

As receitas são desenvolvidas por Joelia Simples, mãe de Jamile e Joas, que se tornaram sócios do negócio familiar desde que ela, que possui formação em gastronomia, combinou na época com o pároco da Igreja Nossa Senhora da Luz em montar uma banquinha para a venda dos bolos. Parte da renda seria revertida para as obras sociais da paróquia.

“Tudo é feito com sabores genuinamente caseiros, baseada em memórias e receitas de família. As geleias, por exemplo, são receitas da minha mãe. Já o pernil tradicional leva um molho secreto e, sempre que fazia em casa, despertava elogios. Joas insistiu para que colocássemos no cardápio, que se tornou nossa maior aposta para todas as datas comemorativas”, conta Joelia.

No início, a Bolo da Luz só vendia bolos e pães e produzia, em média, 2 mil a 2,5 mil bolos. Hoje, a marca ultrapassa 30 mil itens por mês e está presente nas principais redes de supermercado de Salvador, Lauro de Freitas e outras cidades como Simões Filho, Feira de Santana e Mata de São João (Praia do Forte). Ao todo, são mais de 40 pontos de vendas espalhados pela Bahia.

Marguerita, frango com catupiry e mussarela são alguns dos sabores mais vendidos pela Pizza da Luz

(Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

Na sede, localizada no bairro da Pituba, funciona, além da fábrica, uma lojinha para venda e consumo na hora, mais o serviço de delivery. Atualmente, são 26 sabores de bolos, oito de pizza, três de brownie e mais seis tipos de geleia. “As pizzas preferidas dos clientes são a de marguerita, frango com catupiry e mussarela. Já o bolo mais vendido é o de laranja. A geleia, o sabor morango com limão”, completa Joelia Simples.

Diversificação

Para o especialista em varejo da AGR Consultores, Roberto Vautier, as submarcas fazem realmente a diferença para empresas que querem aumentar seu portfólio, entendendo quem serão os novos clientes, como esses produtos conversam entre si, observando, ainda, qual a reputação da marca mãe perante seu consumidor.

“Uma estratégia de marca bem feita vai passar uma mensagem de segmentação e clareza, levando cada tipo de consumidor para exatamente o que ele está buscando”, analisa.

No caso de uma empresa com uma estratégia de submarcas que endossa o lugar que a marca já conquistou no mercado, existem aí mais algumas vantagens que aceleram o crescimento, como complementa Vautier: “É um modelo que, diferente de uma submarca independente ou monolítica (com a mesma identidade visual) vai conseguir otimizar investimentos, reduzir custos, e, ao mesmo tempo, sinalizar que por trás de cada um dos produtos está a força da ‘marca mãe’”.

O segredo, segundo a sócia da Bolo da Luz, Jamile Simples, está também em ter o olhar atento e ser flexível para se adaptar às necessidades do mercado sem perder a essência da marca. Até o final do ano, a Bolo da Luz deve incrementar o portfólio e lançar ceias completas para as comemorações do fim do ano com várias opções de assados, panetones especiais e produtos que ainda estão em desenvolvimento.

“A principal meta para agora é o lançamento de ceias completas de Natal. Planejamos também expandir para outros estados, começando por Maceió. Por conta da pandemia, esse plano de expansão teve que ser prorrogado e a expectativa é que a gente consiga iniciar esse processo em 2022”, reforça.