Bolsa tiracolo une praticidade e modernidade

Não importa a estação ou o evento, a bolsa de ombro nunca parece sair de moda. Usar uma bolsa tiracolo é uma opção elegante e divertida que fica bem com qualquer roupa. Afinal, é possível usar o acessório em um evento noturno, um passeio com as amigas no final de semana, um evento de trabalho ou mesmo na rotina do dia a dia – facilitando a ida às compras, por exemplo, já que as mãos estarão livres.

Ao comparar uma bolsa típica com uma bolsa de ombro, a principal diferença será o tamanho. A versão de mão geralmente será maior do que a tiracolo e geralmente terá duas alças em vez de uma única alça em uma bolsa tiracolo.

Ambas as bolsas são opções elegantes; depende apenas de suas necessidades de armazenamento. E, embora este estilo de bolsa seja menor, é surpreendente o quanto alguns modelos podem caber!

Atualmente, há principalmente duas opções que estão entre as tendências da moda: a padrão e a estilo pochete. Enquanto a primeira é bastante versátil e pode ser usada em diversos momentos, do trabalho ao happy hour, a segunda é mais esportiva e despojada, saída direto dos anos 90, e é mais indicada para criar um look jovem.

Jeito de usar influencia no estilo

Há mais de uma forma de utilizar a bolsa a tiracolo e isso diz muito sobre o que a produção está querendo comunicar e seu estilo. A colocação casual, por exemplo, é a mais comum, deixando o acessório em paralelo ao corpo. Elegante e descontraída, essa forma pode ser usada tanto em looks do dia a dia, quanto em eventos mais formais.

Já a colocação transversal é uma maneira divertida e segura de usar sua bolsa tiracolo. Escolher usar a bolsa sobre o corpo é uma ótima maneira de exibi-la e mantê-la longe das mãos de outra pessoa. E, além disso, agrega modernidade ao visual, quebrando produções mais sérias.

Por fim, a colocação da bolsa no pulso vem fazendo bastante sucesso entre as influenciadoras de moda. Comprovando a versatilidade da peça, essa versão inclui de vez o acessório como uma terceira peça no look e é ideal para eventos e festas noturnas, dando um ar mais sofisticado à peça – principalmente se a alça for de correntes.

Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.