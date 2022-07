Bolsonarista que matou petista em aniversário está em hospital

A delegada Iane Cardoso, que investiga a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, morto na própria festa de aniversário com o tema do PT, disse que o assassino José da Rocha Guaranho está internado na UTI de um hospital em Foz do Iguaçu.

Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que o atirador havia morrido após Marcelo Arruda reagir aos disparos e também atirar. Porém, em entrevista coletiva realizada na tarde deste domingo (10), a delegada informou que Jorge José da Rocha Guaranho foi autuado em flagrante e está no hospital em estado estável.

'Destruiu minha família', diz esposa de petista morto em festa

Em entrevista à colunista Bela Megale, do jornal O Globo, a policial municipal disse que o assassino xingou os convidados aos gritos de "Bolsonaro" e "mito". Marcelo comemorava 50 anos. Ele deixa dois filhos: Pedro, com apenas 40 dias, e Helena, de seis anos.

Pamela disse que Marcelo foi até o assassino pedir que ele fosse embora, e o agente sacou uma arma. Convencido pela mulher e pela filha, que estavam dentro do carro, o assassino foi embora, mas ameaçou que retornaria.

"Quando ele retornou eu disse: ‘Vai embora cara, polícia’, mostrando que somo policiais. Mas ele começou a atirar a esmo, foi com intuito de matar as pessoas da festa. Aí Marcelo revidou. Um tiro atingiu a perna do Marcelo e o assassino chegou muito perto para executá-lo. Marcelo estava caído no chão. Foi horrível, horrível, uma cena de horror. Corri no carro para pegar minha arma e quando cheguei, Marcelo já estava no chão e o homem, também. Ele atirou no salão de festas onde tinham crianças, bebê. A bala quebrou o vidro do salão de festas e um pai se jogou pra proteger seu bebê", contou ela.

A festa com a temática do PT era uma brincadeira de Marcelo, que já já havia sido candidato a vereador e também a vice-prefeito de Foz pelo partido. Atualmente, ele era tesoureiro do partido na cidade.