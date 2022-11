Bolsonaristas fazem atos antidemocráticos em Salvador e no interior

Eleitores bolsonaristas inconformados com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno voltaram a se reunir em Salvador para protestar. Dois grupos estão reunidos no bairro da Mouraria e do Imbuí, nesta quarta-feira (2).

Os apoiadores usam camisas amarela e verde. Um grupo se reuniu em frente ao quartel do Exército, na Mouraria. Eles usam palavras de ordem e pedem intervenção militar.

Outro grupo está na frente do 6º Batalhão de Polícia do Exército, próximo à entrada do bairro do Imbuí. Eles ocupam parte da pista, no sentido aeroporto.

Estradas

Neste feriado pelo Dia de Finados outros trechos de rodovias federais foram bloqueados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são três pontos interditados.

Os bloqueios são na BR-101, no km 806, no trecho de Itamaraju; na BR-020, no km 205, no trecho de Luís Eduardo Magalhães; e na BR-116, no km 395, no trehco de Santa Bárbara.

Ainda segundo a PRF, entre terça-feira (1º) e madrugada de hoje, 31 pontos foram desobstruídos nas rodovias/estradas federais que cortam a Bahia.