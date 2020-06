Bolsonaro aciona comporta para água da transposição do São Francisco chegar ao Ceará

O presidente Jair Bolsonaro acionou na manhã desta sexta-feira, 26, a comporta do Eixo Norte do projeto da transposição do rio São Francisco, em Penaforte, extremo sul do Ceará, na divisa com Pernambuco.

Com isso, as águas que hoje abastecem o reservatório Milagres, em Pernambuco, passam pelo túnel Milagres, na divisa entre Pernambuco e Ceará, e irão até o reservatório Jati, no Ceará. A água desse novo percurso liberado a partir de hoje abastecerá ainda Paraíba e Rio Grande do Norte.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), não participou da solenidade.

Em publicação nesta manhã, Camilo enfatizou que a obra foi iniciada e tocada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "com o apoio do ex-ministro Ciro Gomes". Destacou também a continuidade dada por Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), e Bolsonaro. O governador agradeceu a todos eles.

Matéria originalmente publicada em O Povo