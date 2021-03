Bolsonaro assina medidas que liberam nova rodada do auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta quinta-feira (18), as duas medidas provisórias (MPs) que liberam a nova rodada do auxílio emergencial a trabalhadores informais.

A duração do programa será de quatro meses, dois a menos do que na primeira rodada do auxílio. O valor das parcelas também será mais baixo do que o primeiro coronavoucher.

A parcela padrão do auxílio será de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375, enquanto pessoas que vivem sozinhas receberão R$ 150 por mês.

O novo coronavoucher será autorizado para apenas uma pessoa por família. Em 2020, era possível que até duas pessoas por lar recebessem o auxílio.

O custo total da nova rodada do auxílio emergencial será de R$ 44 bilhões, ante quase R$ 300 bilhões da primeira parte do programa assistencial.