Bolsonaro cancela ida à Fiesp e jantar com empresários em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação em dois eventos nos quais estaria em São Paulo no próximo dia 11. Ele iria para um encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e um jantar com empresários na sequência. A informação foi divulgada pelo jornalista Valdo Cruz, no seu blog no G1.

Assessores do presidente dizem que empresários já tinham pedido para cancelar o jantar, para evitar uma "saia justa" para o grupo.

O temor dos empresários era de serem percebidos como apoiadores de Bolsonaro nas críticas que o presidente tem feito ao sistema eleitoral. Além disso, o presidente tem ironizado manifestos pró-democracia.

O encontro também poderia ser um constrangimento para o presidente, segundo as fontes, justamente por conta das suas críticas. A data do encontro do dia 11 coincidiria com a divulgação dos manifestos pela democracia - o da Fiesp e o da USP.

Bolsonaro não descarta ir à Fiesp em outro momento, contudo, segundo os assessores presidenciais.

O jantar era organizado pelo Grupo Espera, uma instituição apartidária que tem organizado eventos com candidatos à Presidência. A Fiesp tem destacado que não tem partido e diz que seu manifesto pela democracia não é contra Bolsonaro.