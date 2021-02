Bolsonaro celebra apreensão de drogas no Porto de Salvador realizada pela PF

Em publicação no Twitter na manhã deste domingo (14), o presidente Jair Bolsonaro mencionou a operação da Polícia Federal que, nesta semana, apreendeu cerca de meia tonelada de cocaína na Bahia.

A operação ocorreu na última quarta-feira (10), quando 430 kg de cocaína foram apreendidos no Porto de Salvador. A Polícia Federal localizou a droga durante uma ação de fiscalização conjunta com a Receita Federal. A droga, acondicionada em bolsas de nylon, estava escondida em uma carga de suco de abacaxi que tinha como destino Valência, na Espanha.

"Após a Polícia Rodoviária Federal fazer apreensão histórica de mais de 29 toneladas de maconha e de mais de 500 quilos de cloridrato de cocaína, a Polícia Federal aprende cerca de 500 quilos de cocaína na Bahia. Prejuízo contínuo ao crime organizado", escreveu Bolsonaro, aos seus seguidores na rede social.



Após @PRFBrasil fazer apreensão histórica de mais de 29 ton de maconha e mais de 500kg de cloridrato de cocaína, a @policiafederal apreende cerca de 500Kg de cocaína na BA. Prejuízo contínuo ao crime organizado. @AmendoncaMJSP @JusticaGovBR



. Detalhes nas redes sociais citadas! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 14, 2021

Minutos depois da publicação do mandatário do executivo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro repercutiu o assunto numa postagem em sua rede social. "Pela primeira vez no Brasil, um presidente abertamente celebra apreensões de drogas. O que havia antes eram diálogos cabulosos", escreveu o filho do presidente, sem explicar sobre quais "diálogos cabulosos" estava se referindo.