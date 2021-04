Bolsonaro chama Doria de vagabundo, que responde: 'Butantan é especialista na anti-rábica'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi o principal alvo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no jantar com empresários realizado na capital paulista nesta quarta-feira (7). Segundo interlocutores que estiveram no evento, Bolsonaro chamou Doria de "vagabundo" por mais de uma vez.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, os presentes na reunião não ficaram surpresos com a fúria do presidente da República. A medida não ficou sem resposta por parte de Dória, que respondeu em seu Twitter nesta quinta-feira (8) aos ataques de Jair Bolsonaro.

"Calma, Jair Bolsonaro. Além da Coronavac, o Butantan é especialista na anti-rábica. Fique tranquilo, vou te vacinar", publicou o governador de São Paulo.

Doria e Bolsonaro estão em constante colisão por conta das medidas adotadas contra a pandemia da covid-19. Enquanto o governador é adepto do lockdown e foi um dos principais apoiadores da vacina produzida pelo Instituto Bututan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, o presidente é contra as medidas restritivas de enfrentamente a pandemia, e questionou o imunizente produzido no estado paulista.