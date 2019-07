Bolsonaro chama Nordeste de 'Paraíba' e ataca governador do Maranhão

(Foto: Marcos Correa/PR)

Em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) aparece criticando o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e se referindo aos estados da região Nordeste pelo termo 'Paraíba'. O áudio foi capturado por um dos microfones da mesa do café da manhã com jornalistas, em uma conversa informal entre o presidente e o ministro Onyx Lorenzoni. "Paraíba" é um termo considerado perjorativo usado para se referir a nordestinos fora da região, especialmente no Rio de Janeiro.

Na publicação, Bolsonaro diz que dos governadores do Nordeste, o pior é Flávio Dino. "Dos governadores de 'Paraíba', o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara", disparou o presidente.

Bolsonaro ataca Flávio Dino e diz que “não tem que ter nada com esse cara”. Nenhum presidente pode prejudicar o povo de um estado por conta de diferenças políticas. É um crime contra o povo do Maranhão. #200DiasDeVergonha pic.twitter.com/LAyjewMCLm — Vanessa Grazziotin (@vanessa_grazz) 19 de julho de 2019

Em sua conta no Twitter, Flávio Dino comentou o episódio. O governador maranhense alegou que "independente de suas opiniões pessoais, o presidente da República não pode determinar perseguição contra um ente da Federação". Além disso, Dino argumentou que a fala do presidente se configurava como uma orientação administrativa "gravemente ilegal". Em outra tuitada, ele continuou: "Como conheço a Constituição e as leis do Brasil, irei continuar a dialogar respeitosamente com as autoridades do Governo Federal e a colaborar administrativamente no que for possível. Eu respeito os princípios da legalidade e impessoalidade (art 37 da Constituição)", completou.

A Presidência da República informou que não vai comentar o caso.

Na noite de hoje, horas após o vazamento, o governador da Bahia, Rui Costa, publicou em suas redes sociais uma carta assinada pelos governadores do Nordeste repudiando o comentário. "Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República", diz o texto, destacando é preciso diálogo "independente de normais diferenças políticas".

Leia na íntegra:

CARTA DOS GOVERNADORES DO NORDESTE

19 de Julho de 2019

Nós governadores do Nordeste, em respeito à Constituição e à democracia, sempre buscamos manter produtiva relação institucional com o Governo Federal. Independentemente de normais diferenças políticas, o princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo e convergências, a fim de que metas administrativas sejam concretizadas visando sempre melhorar a vida da população.

Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia.