Bolsonaro concorda com regras e vai participar de sabatina no Jornal Nacional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) resolveu aceitar o convite do Jornal Nacional, da Globo, para a sabatina com William Bonner e Renata Vasconcellos. Após ter negado duas vezes, o chefe do executivo irá conversar no próximo dia 22 de agosto.

Além de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estará na rodada de entrevistas, assim como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), segundo informações divulgadas pela Globo à imprensa nesta sexta-feira (5).

Horas antes, a emissora tinha divulgado um comunicado informando que Bolsonaro não tinha aceitado as regras para ser entrevistado em seus estúdios. No entanto, pouco depois, a assessoria do presidente voltou atrás e confirmou a participação do candidato.

Com a validação da presença de Jair, o calendário de entrevistas do JN foi fechado. Cada conversa terá 40 minutos de duração e estará disponível na íntegra no Globoplay: