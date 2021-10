Bolsonaro descumpre recomendação e caminha sem máscara pelas ruas de Roma

Em viagem oficial à Itália para participar, a partir de amanhã, da cúpula do G-20, o presidente Jair Bolsonaro caminhou sem máscaras pelas ruas de Roma nesta sexta-feira, 29, mostram vídeos divulgados por apoiadores do governo nas redes sociais. Com isso, o chefe do Executivo descumpre uma recomendação do país europeu, que pede o uso do aparato de proteção contra a covid-19 em caso de aglomerações de pessoas, como se vê nos registros com o presidente.



"O uso de máscara facial é sempre obrigatório em locais públicos fechados em toda a Itália. As máscaras não são mais obrigatórias ao ar livre, mas você deve sempre carregá-las com você e usá-las se estiver em condições de superlotação que não permitam que a distância de segurança de um metro seja mantida", diz uma recomendação publicada no site da Agência Nacional de Turismo da Itália válida até o dia 15 de dezembro.



Como mostram os vídeos - um deles, inclusive, publicado nas redes sociais pelo deputado ítalo-brasileiro Luis Roberto Lorenzato -, o presidente brasileiro caminhou cercado de seguranças e apoiadores. Alguns simpatizantes utilizavam a bandeira do Brasil e entoavam o hino da independência.



O "passeio" elas ruas de Roma aconteceu nesta tarde após Bolsonaro deixar a embaixada brasileira da capital italiana, onde está hospedado. Além das reuniões do G-20, o grupo das vinte maiores economias do mundo, o presidente foi à Itália para receber o título de cidadão na cidade de Anguillara Veneta, de onde vieram seus antepassados, acompanhado por ministros como Paulo Guedes (Economia), Carlos França (Relações Exteriores) e Braga Netto (Defesa). A cerimônia deve acontecer na terça-feira, dia em que a comitiva presidencial retorna ao Brasil.



Ao confirmar a agenda pessoal em Anguillara Veneta, Bolsonaro deixa de comparecer à COP-26, evento multilateral sobre meio ambiente em Glasgow, Escócia, cúpula em que estarão presentes importantes líderes globais.