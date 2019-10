Bolsonaro diz a apoiador para 'esquecer o PSL' e pede para não divulgar; assista

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro deu indícios de que pode deixar o PSL, partido que representou para chegar ao Palácio do Planalto. Ele pediu a um apoiador, na manhã desta terça-feira (8), para que esquecesse o partido e afirmou que o presidente da sigla, o deputado pernambucano Luciano Bivar, "está queimado pra caramba" e vai "queimar o seu filme também".

Na saída do Palácio da Alvorada, onde apoiadores esperam para conversar e tirar fotos com o presidente, um homem se apresentou a Bolsonaro como pré-candidato no Recife pelo PSL. Bolsonaro, então, cochichou em seu ouvido: "Esquece o PSL".

Ainda assim, o rapaz gravou um vídeo junto ao presidente em que diz: "Eu, Bolsonaro e Bivar juntos por um novo Recife". Bolsonaro então pediu para que ele não divulgasse a gravação e apagasse o registro, recomendação também reforçada por outros apoiadores.

"Ó, cara, não divulga isso, não. O cara Bivar está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido", recomendou.

Mas não adiantou: a conversa acabou caindo nas redes sociais. Assista.

A imprensa é proibida de ficar no mesmo local em que esses apoiadores gravam os diálogos com o presidente.

Assim que Bolsonaro repreendeu o rapaz, ele respondeu que iria esquecer o PSL e gravou um novo vídeo suprimindo o nome do partido e do dirigente. "Viva o Recife, eu e Bolsonaro".

Nessa segunda (7), o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, afirmou que não havia da parte do presidente nenhuma "formulação com relação a uma suposta transição de partido".

Sem resposta

Questionado sobre as declarações de Bolsonaro, Luciano Bivar desconversou. “Não sei, realmente não sei. Até porque estou dentro do avião, pode falar depois?”, afirmou ele à jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.